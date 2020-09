(mi-lorenteggio.com) Rodano, 9 settembre 2020 – Nel pomeriggio di oggi, nella frazione di Pobbiano, in via Milano, 6, un 45enne è rimasto gravemente ferito sul lavoro da un’esplosione. Soccorso dai Vigili del Fuoco e dal personale medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Mentre indagini sono in corso da parte delle Autorità preposte per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

V. A.