Milano City Life. Ruba 11 chitarre, una appartenuta anche a Elvis Presley: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2020 – Milano, ruba 11 chitarre del valore totale di 150mila euro ad un musicista, tra cui una appartenuta ad Elvis Presley: la Polizia di Stato le ritrova, denuncia l’autore del furto e le restituisce al proprietario.

Dopo la denuncia sporta dalla vittima, un italiano di 55 anni musicista e tenore, che custodiva 11 chitarre del valore di 150.000 euro all’interno di un garage preso in affitto in piazza Giulio Cesare, i poliziotti del Commissariato Sempione hanno avviato le indagini accertando che il 57enne locatore del garage affittato alla vittima, si era introdotto nello stabile asportando i preziosi strumenti musicali, tra queste anche una “Gibson SJ 200” appartenuta ad Elvis Presley, sostituendoli con chitarre di scarso valore.

Gli agenti hanno perquisito circa 20 autorimesse tra Milano e l’hinterland, inclusa l’abitazione del 57enne, riuscendo a recuperare tutte le chitarre trafugate, ad eccezione di una che nel frattempo era stata venduta su internet.

Le chitarre sono state restituite al musicista e il locatore del garage è stato denunciato in stato di libertà per furto in abitazione.