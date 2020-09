Powervolley Milano chiude la pre season con con una sconfitta nell’allenamento congiunto con Piacenza

4-0 per i piacentini il risultato della sessione d’allenamento: domenica esordio con Verona in Coppa Italia.

PIACENZA – Si chiude il pre campionato dell’Allianz Powervolley Milano. L’allenamento congiunto andato in scena al PalaBanca di Piacenza contro i padroni di casa della Gas Sales Bluenergy ha infatti posto la parola fine al percorso pre season del team meneghino che domenica 13 settembre farà il suo esordio assoluto nella stagione 2020-2021 con la prima gara del girone A degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia contro Verona. 4-0 il risultato finale della sessione di allenamento in favore dei padroni di casa con i parziali 25-20, 25-20, 25-23, 25-17.

Dopo poco più di 2 mesi di lavoro in palestra e sedute tecniche in campo, è tempo di tornare con la mente, le gambe e le mani alla pallavolo giocata. L’ultimo test non ufficiale della preparazione estiva contro Piacenza ha permesso allo staff tecnico di definire gli aspetti tecnici e tattici per iniziare al meglio la stagione. Situazioni di gioco, dinamiche di campo e adrenalina da gara: così l’Allianz Powervolley ha settato i parametri per la nuova stagione. ancora una volta il coach Piazza ha dato spazio al sestetto titolare con Sbertoli-Patry, Kozamernik-Piano, Maar-Ishikawa e Pesaresi libero, con Piacenza ha risposto con Hirreuzuelo-Grozer, Polo-Candellaro, Clevenot-Russell e Scanferla libero. Primi due parziali in cui Piacenza ha spinto di più sull’acceleratore, forzando molto in battuta e costringendo spesso Milano a giocare con palla staccata, con gli emiliani che hanno nettamente sopraffatto i meneghini a muro (13 vs 4). Maggiore equilibrio nel terzo parziale, chiuso comunque in favore dei padroni di casa (25-23), fino alla girandola di cambia del quarto ed ultimo parziale.

Dopo 1 ora e 37 minuti le due squadre hanno chiuso così la sessione congiunta per proiettarsi, in questi ultimi giorni, all’avvio della nuova stagione con la ripartenza del volley italiano maschile con la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana.

TABELLINO

GAS SALES BLUENERGY PIACENZA – ALLIANZ POWERVOLLEY MILANO : 4-0 (25-20, 25-20, 25-23, 25-17)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Polo 3, Russell 8, Izzo 0, Scanferla (L), Candellaro 8, Tondo 8, Antonov 6, Grozer 14, Botto 7, Shaw 4, Hierrezuelo 7, Fanuli (L), Clevenot 4. All. Andrea Gardini.

Allianz Powervolley Milano: Basic 5, Kozamernik 2, Daldello 0, Sbertoli 0, Maar 6, Patry 9, Meschiari 3, Piano 8, Mosca 5, Ishikawa 11, Pesaresi (L). All. Roberto Piazza.

NOTE

Durata set: 25’, 24’, 28’, 20’. Durata totale: 1h e 37’.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute vincenti 3, battute sbagliate 17, muri 13, attacco 53%, 67% (35% perfette) in ricezione.

Allianz Powervolley Milano: battute vincenti 3, battute sbagliate 22, muri 4, attacco 39%, 49% (15% perfette) in ricezione.

Credit photo: Gas Sales Bluenergy Piacenza