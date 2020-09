Visite guidate ufficiali e tematiche del Duomo di Milano – Settembre e ottobre 2020

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano rinnova la sua proposta di visite guidate per i mesi di settembre e ottobre 2020: dai classici ‘Duomo Tour’, ‘Passeggiata tra le Guglie’, ai nuovi percorsi concettuali tra enigmi, segreti, tradizioni e melodie.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 settembre 2020 – Nel periodo tra la fine dell’Estate e l’arrivo dell’Autunno, le atmosfere settembrine si caricano di colori avvolgenti, echi lontani e incantevoli suggestioni, così il Duomo di Milano si tinge di un rinnovato fascino… Tra i mesi di settembre e ottobre una ricca proposta di tour che spaziano dalle tradizioni secolari, come il singolare rito ambrosiano della Nivola, alla musicalità imponente dell’Organo, ancora oggetto di importanti restauri, fino alle curiosità e gli enigmi: ispirazione tipica della Cattedrale gotica e specchio della religiosità medievale in cui forme, numeri e animali fantastici offrivano e tuttora offrono molte simboliche letture.

Un’esperienza unica per scoprire la Cattedrale meneghina sotto una nuova luce e per conoscere i segreti che da secoli sono custoditi tra le alte e imponenti mura marmoree di questo straordinario capolavoro di Arte e Fede.

CALENDARIO VISITE

NIVOLA: LA NUVOLA PER IL SANTO CHIODO

Descrizione generata automaticamenteDOMENICA 20 SETTEMBRE ORE 14.30

Percorso: Cattedrale con accesso esclusivo alla Cappella Feriale

Durata: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 12 € – Ridotto (6-11 anni): 8 €

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d’organo, il biglietto di ingresso, il sistema di microfonaggio.

Ogni anno in Duomo si ripete il suggestivo Rito della Nivola. Un rito unico, che celebra la devozione verso il Santo Chiodo, la reliquia più importante conservata a Milano. Sai dove si trova il Santo Chiodo? È collocato a circa 50 metri d’altezza nella volta absidale ed è accessibile solo con una particolare macchina a forma di nuvola, detta appunto “Nivola”. Vuoi saperne di più? Non perderti la visita guidata alla scoperta dell’affascinate storia della reliquia, che la tradizione racconta essere giunta a Milano grazie a Sant’Elena, e della secolare tradizione del rito, istituito da San Carlo. Avrai la possibilità di accedere, durante il percorso guidato, alla zona absidale, normalmente chiusa al pubblico, per vedere da vicino e conoscere le caratteristiche di questa speciale macchina seicentesca.

Cosa sapere:

Saltafila in Biglietteria

Accesso alla Cappella Feriale, area normalmente non visitabile

LA MELODIA DEL DUOMO: VISITA SPECIALE AGLI ORGANI

SABATO 10 OTTOBRE ORE 15.00

Percorso: Cattedrale – Concerto d’Organo

Durata: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 12 € – Ridotto (5-11 anni): 8 €

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il concerto d’organo, il biglietto di ingresso, il sistema di microfonaggio.

Una straordinaria opportunità per conoscere l’organo del Duomo, in questo momento oggetto di un’importante campagna di restauri. Con le sue 15,800 canne è il più grande in Italia, secondo in Europa. Guidati dal Maestro Emanuele Vianelli, primo organista della Cattedrale, potrete accedere all’area absidale, normalmente non visitabile, per osservare da vicino il coro ligneo e l’organo, con le sue casse dorate e le ante dipinte, e scoprire il funzionamento di questo meraviglioso strumento. A conclusione della visita goderete dell’ascolto di brani eseguiti per voi dal maestro.

Cosa sapere:

Saltafila in Biglietteria

Accesso alla Cappella Feriale, normalmente non visitabile

IL DUOMO SI RACCONTA

Descrizione generata automaticamenteSABATO 17 OTTOBRE ORE 15.00

Percorso: Cattedrale, Cappella Feriale e Terrazze

Durata: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 27 € – Ridotto (6-11 anni): 19 €

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio.

A tu per tu con il Duomo: la Veneranda Fabbrica racconta i suoi sei secoli di storia e di incessante attività.

Un affascinante percorso per far conoscere il quotidiano impegno che la cura del Duomo richiede. Durante la visita scoprirai come il cantiere sia stato gestito e organizzato nel tempo, dagli albori della costruzione nel Trecento fino ai nostri giorni. Passeggiando tra le navate della Cattedrale e sulle Terrazze, osserverai i restauri conclusi e in corso, e la guida ti racconterà come si svolge il lavoro nei cantieri, tra restauratori, ornatisti e rocciatori che scalano il Duomo per le operazioni di pulizia e manutenzione. Avrai la possibilità di accedere durante il percorso alla Cappella Feriale, area normalmente non aperta al pubblico.

Cosa sapere:

Saltafila in Biglietteria

Accesso alla Cappella Feriale, normalmente non visitabile

Accesso prioritario alle Terrazze in ascensore. La discesa è possibile solo con le scale

ENIGMI E SEGRETI DEL DUOMO DI MILANO

SABATO 31 OTTOBRE ORE 15:00

Percorso: Cattedrale, Area archeologica, Cappella Feriale e Jemale.

Durata: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 27 € – Ridotto (6-11 anni): 19 €

Nel prezzo del servizio sono inclusi la visita guidata, il biglietto di ingresso e il sistema di microfonaggio.

Le storie che si tramandano da secoli riguardo l’area della Cattedrale hanno origini antichissime e spesso fondono verità e leggenda. Un percorso che supera i confini dei sei secoli di storia del Duomo, a partire dai resti archeologici del Battistero alla ricerca delle origini della spiritualità milanese, fino a incontrare credenze romane e celtiche. Enigmatici e suggestivi sono poi i caratteri della Cattedrale gotica, specchio della religiosità medievale in cui forme, numeri e animali fantastici suggeriscono letture simboliche. Una visita affascinante che si addentra in questo mondo di segni e svela le chiavi per decifrarli. Durante il percorso si avrà la possibilità di accedere anche a spazi normalmente non aperti al pubblico: Cappella Feriale e Jemale. Al termine della visita con il tuo biglietto potrai visitare autonomamente alle Terrazze.

Cosa sapere:

Saltafila in Biglietteria

Accesso alla Cappella Feriale e Jemale, normalmente non visitabili

E’ compreso nel prezzo il biglietto di ingresso alle Terrazze a cui i visitatori potranno accedere autonomamente al termine del percorso guidato. La salita alle Terrazze in ascensore; la discesa è possibile solo con le scale

Descrizione generata automaticamenteDUOMO TOUR FAST-TRACK

SETTEMBRE:

v Martedì 1 – 15 – 22 settembre ore 12.00

v Giovedì 3 – 10 – 17 – 24 settembre ore 12.00

v Venerdì 4 – 11 – 18 – 25 settembre ore 12.00

v Sabato 26 settembre ore 16.00

v Domenica 6 – 13 – 20 – 27 settembre ore 12.00

OTTOBRE:

v Martedì 6 – 13 – 20 – 27 ottobre ore 12.00

v Giovedì 1 – 8 -15 – 22 – 29 ottobre ore 12.00

v Venerdì 2 – 9 – 16 – 23 – 30 ottobre ore 12.00

v Sabato 3 – 24 ottobre ore 16.00

v Domenica 4 – 11 – 25 ottobre ore 12.00

Percorso: Duomo, Area Archeologica e Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 90 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 27 € – Ridotto (6-11 anni): 19 €

Tour alla scoperta dell’Area Archeologica, ove si trovano i resti del Battistero di San Giovanni alle Fonti, il primo Battistero a pianta ottagonale della cristianità, e della Cattedrale, che con le sue 3400 statue e 55 vetrate colorate, è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. Raggiunte le terrazze, una vista mozzafiato ti sorprenderà passeggiando sul tetto della Città a due passi dal cielo.

Cosa sapere:

Viste Guidate Fast- Track con Accesso Prioritario alle Terrazze

Visita guidata del Duomo, Area archeologica e Terrazze con una guida abilitata della Veneranda Fabbrica del Duomo

Accesso atte Terrazze in ascensore. La discesa è possibile solo con le scale

Sistema di microfonaggio incluso

Il DUOMO TOUR è disponibile in lingua INGLESE tutti i giorni dalle ore 11.00 alle 12.30 e il venerdì, sabato e domenica con un secondo turno pomeridiano dalle 15.00 alle 16.30, in TEDESCO il sabato alle ore 10.30.

CONSULTA IL CALENDARIO COMPLETO DELLE VISITE GUIDATE SUL SITO www.duomomilano.it

PASSEGGIATA TRA LE GUGLIE

Domenica 13 settembre 17.30

Percorso: Terrazze con accesso Fast-Track

Durata del Tour: 60 minuti

Lingua: Italiano

Costo: Intero (12+ anni): 19 € – Ridotto (6-11 anni): 11 €

Le Terrazze del Duomo di Milano sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

Cosa sapere:

Viste Guidate Fast- Track con Accesso Prioritario

Accesso alle Terrazze in ascensore. La discesa è possibile solo con le scale

Per tutte le modalità di accesso è possibile consultare le Linee Guida per la prevenzione ed il controllo del COVID – 19 che costituiscono parte integrante e sostanziale del Regolamento di accesso al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Le Linee Guida, ad integrazione del Regolamento, sono volte a disciplinare la compravendita e l’utilizzo del biglietto di accesso al Complesso Monumentale e le regole di comportamento che andranno osservate nel corso delle visite e dell’accesso.

Per informazioni:

Duomo Info Point

Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00

Biglietteria n. 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a – 20122 Milano)

Tel.+39.02.72023375

info@duomomilano.it