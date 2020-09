80 ANNI DI MINA. UN CONCERTO IN PIAZZA A BUCCINASCO

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (10 settembre 2020) – Mina, la più grande di tutte. Buccinasco festeggia l’ottantesimo compleanno della grande cantante con un concerto speciale, all’aperto, sul piazzale della Cascina

Fagnana (via Fagnana 6) giovedì 17 settembre alle ore 21.

Sul palco Monica Cerri, con il “Monica Cerri Quintet Jazz”: Sergio Orlandi (tromba), Attilio Zanchi

(contrabbasso), Tommy Bradascio (batteria) e Luca Cacucciolo (piano).

Un appuntamento organizzato nell’ambito della Stagione concertistica promossa dal Comune che

quest’anno purtroppo ha dovuto annullare molte date a causa dell’emergenza sanitaria. Nel

rispetto delle disposizioni antiCovid-19 (distanze, mascherine, igiene mani), l’Amministrazione

propone questo spettacolo speciale, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere.

“La cantante e interprete amata in tutto il mondo – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore

alla Cultura – ha anche il merito di aver lanciato la carriera di Fabrizio De Andrè (che abbiamo

celebrato lo scorso anno con un concerto di grandissimo successo), interpretando magistralmente

nel 1968 ‘La canzone di Marinella’. L’Amministrazione comunale di Buccinasco festeggia così gli 80

anni di Mina: proponiamo oggi un concerto di grande qualità che avevamo programmato per lo

scorso marzo, proprio a pochi giorni dal suo compleanno. Ascolteremo brani intramontabili,

cantati in modo elegante e sensibile da Monica Cerri nel rispetto del mito che ha fatto la storia

della musica italiana”.

In caso di pioggia il concerto sarà rinviato al 17 ottobre all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7).