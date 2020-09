Ceriano Laghetto. Comunicazione alle famiglie sui Servizi Scolastici

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 10 settembre 2020. Si comunica che il servizio trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021 sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

da Lunedì 14/09/2020 a Venerdì 18/09/2020

SCUOLA PRIMARIA

classi prime: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (solo il 14/9/2020) per ingresso

ore 9,00 non ci sarà servizio bus.

classi seconde, terze, quarte, quinte: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 (anche classi prime dal 15/9/2020)

servizio di accompagnamento sul bus: 2 persone per ingresso ore 8,30 e 2 persone per uscita

ore 13,00

Ingresso e uscita dal portone principale di Via Strameda e per n. 2 classi dal Palazzo

Municipale (Sala Consiliare e Biblioteca Civica)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

classi prime, seconde, terze: dalle ore 8,00 alle ore 12,00

servizio di accompagnamento sul bus: 1 persona per ingresso ore 8,00 e 1 persona per uscita

ore 12,00.

Ingresso e uscita dal cancello di accesso alla palestra – Porta corridoio tra palestra e aula di

musica.

Da Lunedì 21/09/2020 le due classi ubicate presso il Palazzo Municipale funzioneranno con orario

regolare.

Da Mercoledì 23/09/2020 tutte le classi della SCUOLA PRIMARIA funzioneranno con orario

regolare:

SCUOLA PRIMARIA

Ingresso alle ore 8.20-8.30- Uscita alle ore 12.50-13.00 – Uscita alle ore 16.25-16.35

servizio di accompagnamento sul bus: 2 persone per ingresso ore 8.20-8.30, 1 persona per uscita ore

12,50-13,00 e 1 persona per uscita ore 16.25-16.35. Ingresso e uscita dal portone principale di Via

Strameda e per n. 2 classi dal palazzo municipale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO l’orario regolare delle lezioni (8.00-14.00) è

previsto solo nel caso di completamento delle nomine da parte degli Uffici Scolastici Provinciali.

servizio di accompagnamento sul bus: 1 persona per ingresso ore 7.50-8,00 e 1 persona per uscita

ore 13.55-14.05.

Il servizio di ristorazione scolastica sarà effettuato da lunedì 21/09/2020 per le sole classi

collocate nel palazzo municipale e da mercoledì 23/09/2020 per le altre classi.

Verrà effettuato secondo la modalità lunch box e sarà servito il menù estivo, partendo con la prima

settimana.

Il servizio pre-scuola potrà essere effettuato solo a partire dal giorno 28/09/2020, previa

approvazione della Direzione Scolastica, secondo modalità volte a prevenire la diffusione del virus

Covid-19.

