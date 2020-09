CESANO BOSCONE. AL PARCO PERTINI UN WEEKEND A TUTTO SPORT

Nel week-end prove individuali e attività all’aria aperta; domenica mattina alle ore 11 tutti sotto il palco per la premiazione dei piccoli vincitori del concorso “Io faccio sport a casa”.

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 settembre 2020 – Si terrà al parco Pertini il 12 e il 13 settembre la “due giorni” di

presentazione delle attività sportive da parte delle associazioni del territorio.

L’iniziativa è stata voluta dall’amministrazione comunale, nonostante le incertezze dovute alla situazione

epidemiologica: le misure anti-Covid adottate permetteranno, infatti, di non rinunciare al tradizionale

week-end dedicato alla Festa dello sport.

Se da una parte, quindi, le prove delle diverse discipline verranno svolte individualmente e, per tutti, sarà

garantito il distanziamento sociale, dall’altra sarà un’occasione per ritrovarsi, per conoscere le realtà

sportive presenti sul territorio e, magari, decidere di intraprendere un nuovo sport.

Diversi saranno gli stand delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa, che potranno così presentare

le rispettive attività, insegnarne qualche trucco e raccogliere nuove iscrizioni. Tra i confermati,

quest’anno, si annoverano: Acadance, Centro Ricerche Tai Chi, Cinghiali Rugby Cesano, E.co Educazione

Corporea, Fusion Motion, Hwarang Taekwondo, Idrostar, Polisportiva Oratori, Reido, Ring Village, Scuola

Sportiva Atletica e Basket Cesano.

Il programma degli eventi inizierà sabato, dalle ore 15 alle 19, per poi seguire tutta la giornata di domenica

(10-12.30/ 15 – 19). “La festa dello sport – ha dichiarato il vicesindaco Salvatore Gattuso – quest’anno, più

che mai, avrà una valenza simbolica e di buon auspicio per la prossima stagione sportiva. I partecipanti

potranno cimentarsi nelle innumerevoli attività sportive proposte, nel rispetto delle norme precauzionali

anti-diffusione del Covid-19. Tra gli eventi, anche un momento dedicato ai piccoli vincitori del concorso a

premi “#Io faccio sport a casa” indetto lo scorso maggio dal Comune e rivolto ai bambini cesanesi dai 6 ai 10

anni. Un modo originale, questo, voluto dall’amministrazione, per distrarre i più piccoli dai difficili mesi in

casa per il lock-down, e soprattutto, per ricordare l’importanza di fare sempre movimento”.

Nel corso della giornata di domenica 13, alle ore 11, genitori e curiosi potranno dunque assistere alla

premiazione dei giovanissimi cesanesi autori degli elaborati vincitori. Sono stati in tutto 39 i partecipanti

che hanno raccontato (con una foto, un video, un disegno, una canzone, una poesia o un breve scritto)

come, durante il periodo della quarantena, si sono divertiti facendo sport a casa: di questi, 4 sono stati

scelti dalla commissione per originalità e, pertanto, sul palco, potranno ritirare il premio consistente in

buoni sportivi Decathlon del valore di 200, 100 e 50 euro sulla base, rispettivamente, del primo, secondo

e terzo posto (c’è infatti un ex-aequo). A tutti i non vincitori, invece, una sacchetta della Festa dello Sport

2020, un porta-badge e una borraccia.