Politiche giovanili: la Città metropolitana sostiene attivamente la creatività dei giovani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 settembre 2020 – Approvati e finanziati da Regione Lombardia con quasi 300mila euro due progetti destinati ai giovani di cui la Città metropolitana di Milano è partner.

Si tratta del bando della Regione Lombardia “La Lombardia è dei giovani 2020”, che ha come finalità la realizzazione di interventi a favore dei giovani per promuovere la loro autonomia e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità.

Il primo progetto finanziato per € 97.550,00, “È x… dare spazio alle idee”, è un progetto locale – che vede come capofila il Comune di San Donato Milanese – e che permetterà ai giovani del territorio di sperimentare, all’interno dell’ex mensa dell’Omnicomprensivo di San Donato Milanese, la progettazione e la gestione di un incubatore di iniziative orientate alla coesione dell’intera comunità giovanile del territorio.

Insieme al Comune di San Donato, agli istituti scolastici e alle associazioni del territorio, la Città metropolitana contribuirà, anche con il supporto dell’Osservatorio Metropolitano Giovani, allo sviluppo di idee e progettualità per rendere lo spazio Ex Mensa un luogo di protagonismo giovanile e di sperimentazione di iniziative e progetti costruiti con i giovani e per i giovani.

Il secondo progetto, finanziato per € 200.159,00, che vede coinvolto l’ente metropolitano è “Piattaforma orientamento regionale”, progetto sovra locale di ambito regionale – di cui è capofila il Comune di Cremona – che si propone di creare, sperimentare e sviluppare una piattaforma per l’orientamento formativo e al lavoro dei giovani e di progettare, attivare e certificare percorsi formativi per gli operatori dei servizi Informagiovani.

Insieme ai sette territori provinciali coinvolti e alla rete degli Informagiovani, la Città metropolitana contribuirà a sperimentare la piattaforma, per diffonderne l’utilizzo tra i Comuni del territorio metropolitano e promuoverla tra i soggetti pubblici e privati, in un’ottica di valorizzazione dell’orientamento e acquisizione di nuove competenze per i giovani.