Al via il SUAP associato con la Camera di Commercio

Trezzano sul Naviglio, 11 settembre 2020 – Dal 16 settembre è operativo l’accordo per

l’affidamento della gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive alla Camera

di commercio di Milano Monza Brianza Lodi da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio. Un

servizio innovativo, digitale, per semplificare il rapporto delle imprese con la Pubblica

Amministrazione. Con queste finalità il Comune di Trezzano ha deciso di aderire al servizio SUAP

associato della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Oltre a Trezzano sul Naviglio

i Comuni che hanno scelto di avvalersi delle competenze della Camera di commercio per la

gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive sono Albairate, Cesano Boscone, Misinto,

Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Vimodrone, Cesano Maderno, Biassono, San Giorgio su

Legnano, Roncello e Tribiano.

“L’adesione da parte anche del Comune di Trezzano sul Naviglio al Suap associato camerale –

dichiara Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza

Brianza Lodi – è un ulteriore passo in avanti per la semplificazione del rapporto fra Pubblica

Amministrazione e le imprese. Gli investimenti tecnologici, promossi negli anni dalla Camere

di commercio, consentono oggi di mettere a disposizione dei Comuni strumenti e servizi

innovativi che riducono i tempi e rendono più fluidi gli iter delle pratiche amministrative, così

come il cassetto digitale, il servizio gratuito che consente agli imprenditori di accedere

direttamente al loro fascicolo di impresa”.

“Grazie all’accordo con la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – ha dichiarato

Fabio Bottero, Sindaco del Comune di Trezzano sul Naviglio – intendiamo mettere a

disposizione delle numerose imprese e attività commerciali presenti sul nostro territorio un

valido e innovativo strumento per poter eseguire in modo corretto e in tempi rapidi tutte le

pratiche amministrative necessarie per svolgere la propria attività, sia nel caso di nuove

aperture sia nel caso di adeguamenti alle nuove normative o altro ancora. Proseguiamo il

nostro percorso per sostenere le imprese in questo momento di grande difficoltà economica,

con uno sguardo al futuro”.

Che cos’è il SUAP associato camerale

Comunicazione istituzionale – comunicazione@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it

È uno Sportello completamente digitale, gestito dalla Camera di Commercio con propri

esperti per conto del Comune che consente agli imprenditori di poter presentare in qualsiasi

luogo e momento le proprie pratiche per avviare, modificare, cessare la propria attività di

impresa. Gli imprenditori avranno a loro disposizione un portale per la compilazione on line

delle pratiche (www.impresainungiorno.gov.it), un sito informativo dedicato, un contact center

(02222177121) che li guiderà puntualmente nelle gestione della propria pratica. Grazie al

portale mypage potranno consultare on line anche dal proprio smartphone gli stati di

avanzamento delle pratiche e una volta completate tutti i documenti prodotti potranno essere

visualizzati sul cassetto digitale dell’imprenditore.

Il cassetto digitale dell’imprenditore, accessibile gratuitamente con CNS o SPID, è il

punto di accesso in mobilità ad informazioni e documenti, ufficiali e aggiornati in tempo reale,

della propria impresa: da visure (compresa quella in inglese), atti e bilanci dal Registro delle

Imprese sino al fascicolo informatico e alle pratiche presentate presso i Suap. Al cassetto si può

accedere da pc, smartphone e tablet in modo facile, sicuro e veloce, in qualunque momento e

senza oneri, a tutte le informazioni dell’impresa.

Per conoscere tutti i servizi che le Camere di Commercio offrono ai Comuni

https://www.milomb.camcom.it/servizi-suap