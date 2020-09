Lecco. La 23^ edizione di Immagimondo: il festival di viaggi, luoghi e culture

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 11 settembre 2020 – Dal 19 settembre al 3 ottobre le piazze della città di Lecco e dei comuni limitrofi faranno da cornice alla 23^ edizione di Immagimondo, il festival di viaggi, luoghi e culture, promosso dall’associazione Les Cultures in collaborazione con il Comune di Lecco, che propone un fitto programma di eventi, con presentazioni di libri, reportage di viaggio, laboratori, proiezioni di documentari, mostre fotografiche, laboratori e spettacoli.

Quest’anno il festival rientra nel programma di Confini, frontiere, identità. (Inter)cultura di qualità in provincia di Lecco, un progetto che amplierà l’offerta culturale del territorio con appuntamenti per 16 mesi, da settembre 2020 a dicembre 2021. Capofila del progetto è Les Cultures, in partnership con l’Associazione Centro Orientamento Educativo – COE e il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il debutto di Immagimondo sarà a Civate sabato 19 settembre, che ospiterà due giornate di eventi per la sezione del festival “I viaggi dell’anima”, proseguirà il 24 settembre a Valmadrera per la sezione “Confini, Frontiere” e sbarcherà a Lecco il 25 settembre presso il Parco di Villa Badoni, con la proiezione del documentario del regista Piergiorgio Casotti “La macchia mongolica”, un film, un libro, una colonna sonora con musiche e parole di Massimo Zamboni (evento a pagamento 10€ con prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica immagimondo@lescultures.it – prevendita online su www.eventbrite.it). Appuntamenti nel weekend del 26 e 27 in piazza XX Settembre e Garibaldi con incontri, approfondimenti e proiezioni. Sabato 26 alle 21 lo Spazio oTo Lab a Rancio ospiterà il cantautore Vasco Brondi con “Terra, racconti di musica e viaggi. Chiacchiere con divagazioni musicali” (evento con sottoscrizione all’Associazione Les Cultures – 10€ adulti, 5€ studenti, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo di posta elettronica immagimondo@lescultures.it). Infine giovedì 1 ottobre alle 18 presso il Bradipo Caffè si terrà l’incontro con Silvia Tenderini che presenterà il libro “A piedi. Vagabondare tra i Cammini d’Italia e d’Europa”.

Dal 20 settembre al 4 ottobre la Torre Viscontea ospiterà “Hijacked Education”, il progetto fotodocumentaristico di Diego Ibarra Sànchez, che documenta come violenza, estremismo, intolleranza e paura stiano spazzando via il futuro di un’intera generazione di migliaia di bambini in paesi come Pakistan, Afghanistan, Iraq, Ucraina, Siria, Libano, Colombia e Nigeria.

Il festival si concluderà sabato 3 ottobre a Mandello del Lario.

Gli eventi saranno svolti nel rispetto delle vigenti norme per la prevenzione ed il contenimento del Coronavirus.