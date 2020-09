L’ex ipermercato Auchan di Nerviano apre con la nuova insegna Bennet

(mi-lorenteggio.com) Nerviano, 11 settembre 2020 – Ha aperto ieri con la nuova insegna Bennet l’ex ipermercato Auchan di Nerviano. Totalmente rinnovato nell’offerta, ampia e diversificata, il negozio ubicato sulla SS 33 del Sempione, è pronto, con i suoi oltre 120 dipendenti, ad accogliere nuovamente il pubblico sotto l’insegna Bennet.

La superficie è stata oggetto di un primo intervento di restyling interno, che ha rimodulato i 5.800 metri quadri secondo il concetto tipico di Bennet: un modello commerciale focalizzato sui prodotti freschi, su una nuova visione distintiva del non alimentare e su una forte integrazione con il digitale e l’omnicanalità.

Il fresco, punto di forza riconosciuto dell’insegna grazie al know-how specifico nella produzione e nella lavorazione di questi prodotti, si contraddistingue anche nella linea Filiera Valore Bennet, una linea che garantisce al consumatore finale il controllo puntuale e rigoroso dell’intera filiera, dall’origine allo scaffale. Completano l’offerta una vasta gamma di prodotti 100% italiani, biologici – tra cui una linea di prodotti ecologici per la detergenza -, salutistici, vegani e vegetariani a marchio Bennet, a cui si affiancano i diversi reparti macelleria, pescheria, panetteria e pasticceria.

Sono presenti anche tutti i settori merceologici del non food – casa, cartoleria e giocattoli, elettro, Fai da Te, abbigliamento, mondo Baby – con un assortimento base che verrà di volta in volta fortemente ampliato in funzione delle stagionalità.

Il punto vendita, rinnovato secondo lo stile Bennet, si presenta con un lay-out semplice e una distribuzione innovativa degli spazi che garantiscono chiarezza nelle scelte del cliente e velocità durante la spesa. Anche il pricing è allineato alle politiche dell’insegna che privilegia un rapporto qualità/prezzo improntato alla convenienza, a cui si affiancano le forti promozioni che da sempre costituiscono un elemento distintivo dell’Azienda.

L’ipermercato di Nerviano mette immediatamente a disposizione dei propri clienti l’attivazione del programma fedeltà Bennet Club: un servizio dedicato ai clienti, ricco di premi, sconti personalizzati e convenzioni speciali, che aiuteranno a risparmiare e a rendere più piacevole la vita di ogni giorno.

Nell’ipermercato saranno disponibili diversi metodi di pagamento: dal mobile payment alle casse self, ossia casse Fai-da-Te automatiche che consentono di fare in autonomia il conto dei prodotti selezionati per poi pagarli in contanti o carte di credito. Alle 10 casse fast/self se ne aggiungono altre 18 tradizionali, per soddisfare le necessità di ogni tipologia di cliente.

Nei prossimi mesi sono previste una serie di operazioni di remodeling che porteranno a pieno regime l’ipermercato di Nerviano entro la fine dell’anno, con l’attivazione di servizi per la clientela basati sull’integrazione con il digitale e l’omnicanalità, parte fondamentale del modello di business dell’Azienda. È quindi prevista l’introduzione di Bennetdrive, il servizio che consente di ordinare la spesa online in modo pratico e rapido con la possibilità di ritirarla nell’apposita piattaforma dedicata, in qualsiasi momento della giornata.

Redazione