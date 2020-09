Pavia. Nasce nel pavese il Villaggio delle Zucche, il primo villaggio delle zucche del nord Italia

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 11 settembre 2020 – Il Villaggio delle Zucche è un luogo sconfinato nel verde dove piccoli e grandi potranno trascorrere del tempo nella natura, partecipare a divertenti giochi con animazione, laboratori creativi e percorsi didattici.

All’interno del Villaggio sono presenti installazioni tematiche ed altre attrazioni adatte per foto ricordi autunnali, come il campo di zucche, la vasca del mais, il castello di paglia, il labirinto di fieno, i trattorini elettrici, l’area gonfiabili, i mercatini, l’aia animali (galline, conigli, cavalli e pony) e tanto altro.

I bambini potranno divertisti partecipando a divertenti laboratori creativi come il laboratorio d’intaglio e pittura della zucca, pittura con il cioccolato, la pasta di sale, laboratori didattici sulla coltivazione dello zafferano e altri ancora.

Il Villaggio è però adatto per tutte le età: non è mai troppo tardi per vivere l’esperienza di un autentico Pumpkin Patch in Italia! Eventi sportivi in diretta, tutti i weekend castagnata e vin brulè e aperitivo a partire dalle ore 17.30, incontri con esperti di erboristeria, zafferano e micologia, esposizione di vespe e moto d’epoca e tanto altro.

Nel weekend del 3 e 4 ottobre, i nonni potranno effettuare gratuitamente il test dell’udito.

il Ristorante Puravida sarà aperto all’orario di pranzo, aperitivo e cena. Oltre al menu alla carta e al menu per bambini, sarà possibile gustare piatti fuori menu, cucinati con ingredienti del territorio e di stagione: zucca, funghi, zafferano, salumi, formaggi e tanto altro. La protagonista del Villaggio? Sua maestà la Zucca!

LA STORIA

Il Pumpkin Patch è una tradizione tipica degli Stati Uniti dove, nel periodo che precede halloween, le famiglie si recano in grandissimi campi di zucche per scegliere la zucca preferita da portare a casa, da colorare, da intagliare o da usare come semplice arredo di casa.

Dal 26 settembre, Puravida organizza per la prima volta il Villaggio delle Zucche, con l’obiettivo di far vivere

a tutti l’emozione di questa magica tradizione. Vieni a scoprirla!

PURAVIDA – LA STRUTTURA

La struttura è immersa in un grande parco (40.000 metri) ed è attrezzata con aree dedicate all’attività fisica così come per il relax. Ristorante, bar, pizzeria e sala da ballo completano i servizi ludici. Piscine, campi da calcetto, da basket, da tennis, da beach volley, palestra all’aperto e area giochi per bambini: la struttura è allestita con cura per garantire un’ampia scelta di attività tra cui la possibilità di organizzare cerimonie, banchetti e tanto altro.

Il Villaggio delle Zucche – Pumpkin Patch

Ogni fine settimana dalle 10 a mezzanotte, dal 26 Settembre all’1 Novembre

c/o PuraVida, Via Piemonte, Località La Lanca – San Martino Siccomario (Pavia)

info e dettagli: www.eventipavia.it – www.puravida.pv.it

DATE, ORARI E PREZZI

Tutti i weekend dal 26 settembre all’1 novembre – c/o Puravida

Aperto dalle ore 10.00 alle ore 00.0 – aperto anche in caso di maltempo

Prezzo adulti/bambini: 10,50€ biglietto online, 12€ biglietto all’entrata

I bambini sotto i 3 anni compresi non pagano