Post orario a Buccinasco, al via il sondaggio tra i genitori

Buccinasco (11 settembre 2020) – Con l’apertura di tutte le scuole, lunedì 14 settembre, famiglie,

studenti, docenti e personale scolastico saranno chiamati ad una stretta collaborazione e ad agire

con grande senso di responsabilità, insieme ad Amministrazione comunale e dirigenti scolastici.

Al contrario degli anni scorsi, non sarà possibile iniziare l’anno con i servizi scolastici di pre e post

orario già attivi, perché le disposizioni anti Covid-19 pongono problemi organizzativi notevoli. Con

gli ingressi scaglionati e la necessità di sanificare le aule, il servizio di pre orario non potrà essere

attiato, almeno nella prima fase dell’anno scolastico.

L’Amministrazione comunale intende invece garantire il servizio di post orario: per farlo è necessario un grande sforzo organizzativo e di risorse. Come è noto, infatti, le singole classi non possono essere separate.

Per questo è necessario conoscere le reali esigenze delle famiglie e le richieste dai singoli plessi

scolastici. Pertanto si invitano i genitori che per motivi di lavoro hanno la necessità di iscrivere i figli al servizio di post orario a rispondere alla manifestazione di interesse (sondaggio), compilando

il modulo da scaricare dal sito istituzionale del Comune.

Il questionario va inviato ENTRO IL 20 SETTEMBRE alla mail: postorario@comune.buccinasco.mi.it.

“Grazie ai dati che ci forniranno i genitori – spiega il vice sindaco David Arboit, assessore all’Istruzione – potremo capire in che modo attivare il servizio, eventualmente in quali scuole e in quali

strutture comunali. Si dovranno anche adottare dei criteri per formare una graduatoria, mentre

gli scorsi anni riuscivamo a garantire il servizio per tutte le domande arrivate entro i termini e dovremo capire quante risorse economiche il Comune dovrà e potrà destinare al post orario. Di certo

faremo il possibile per andare incontro ai bisogni delle famiglie”.