Teatro – MuDaV – Museo d’Arte Vivente al Parco di Villa Burba a Rho

(mi-lorenteggio.com) Rho, 11 settembre 2020 – Youmani Onlus (http://www.youmani.org) presenta “MU.DA.V. – MUSEO D’ARTE VIVENTE” in programma sabato 19

settembre 2020 alle ore 18 e ore 20.30 al Parco di Villa Burba in corso Europa 291 a Rho (MI). Si tratta di uno spettacolo

itinerante, con il pubblico che si sposta lungo un percorso prestabilito. Testo: Chiara Bertazzoni, Manuela Galizia,

Andrea Mazzola, Duilio Papi, Carlo Varano e Anna Villari. Regia: Chiara Bertazzoni. Assistente alla regia: Sandra

Tognarini. Con: Daniele Achilli, Paola Bucchia, Maurizio Cattaneo, Enrico Maria Greco, Barbara Maderna, Marco

Marzella, Lorella Sala. Luci e Audio: Michele Celentano. Costumi: Giuseppina Pedata. Scenografia: Giusi Risorto e Said

Manah. Visual: Erika Fabiano. Organizzazione: Nicoletta Ceaglio. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria

scrivendo a info@youmani.org o chiamando (anche whatsapp) il 338-6898292, l’ingresso è gratuito.

SINOSSI: Siamo in un museo, dove sono esposti quadri di epoche diverse. Davanti a questi quadri sfilano occhi, pensieri,

esistenze. Quattro uomini e tre donne si incontrano, chi per caso chi per scelta, e scambiano alcuni attimi di vita

davanti a queste opere. Forse qualcuno sta pensando a un atto estremo, qualcun altro ricorda un passato lontano,

qualcuno scopre sentimenti che non pensava di provare. NOTE di REGIA: “La nostra vita è un’opera d’arte”, di

Zygmunt Bauman, sembra una frase banale, ma in essa è racchiusa l’essenza di questo lavoro. Non si tratta di vite

eroiche o di gesti eclatanti. La bellezza delle nostre vite sta nelle fragilità e nelle debolezze dell’essere umano, negli

errori e nelle emozioni, anche quelle più comuni. Per questo è nata l’idea di un museo di arte vivente, dove i quadri

sono fuori e dentro le cornici, dove a essere esposte non sono solo le tele, ma anche le anime.