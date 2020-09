Basiglio. La scuola riapre in sicurezza

All’Istituto Comprensivo, l’amministrazione comunale ha effettuato interventi per consentire il distanziamento e lo svolgimento della didattica all’aperto. Nuove regole per l’accesso ai servizi scolastici. Investimenti per quasi 500mila euro

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 12 settembre 2020 – All’IC di Basiglio è tutto pronto per accogliere i quasi mille studenti che

lo frequentano. Durante il periodo estivo, grazie a un grande lavoro di raccordo fra l’amministrazione

comunale e la direzione didattica, sono stati effettuati interventi di organizzazione dei servizi e di

manutenzione degli spazi dell’Istituto Comprensivo.

“Gli uffici comunali e la scuola – evidenzia il sindaco Lidia Reale – hanno lavorato senza sosta per

consentire agli studenti di rientrare, dopo tanti mesi, nelle loro aule e ricominciare un percorso

formativo ed educativo in presenza che ha un’importanza straordinaria per la loro crescita. Le

insegnanti hanno fatto, durante l’emergenza, un lavoro straordinario, ma riavere i propri alunni in

classe è sicuramente diverso. Per questo abbiamo voluto – prosegue il primo cittadino – che anche le

famiglie sapessero che non abbiamo lesinato investimenti per migliorare la qualità degli ambienti,

adottando tutte le misure di sicurezza prescritte”.

L’obiettivo è stato quello di rispondere ai parametri indicati dalla normativa per garantire il

distanziamento fisico e tutelare, nello stesso tempo, la qualità dei processi di insegnamento e

apprendimento.

Per consentire lo svolgimento della didattica all’aperto e di attività sportive, ludiche, culturali e altro,

con una spesa di circa 100mila euro sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura dei vialetti interni del

giardino della scuola primaria e di messa in sicurezza di tutti i giardini delle scuole.

Dopo avere verificato che la capienza delle aule consentisse l’unitarietà dei gruppi classe,

l’amministrazione sta completando l’acquisto di nuovi arredi e la realizzazione di lavori di edilizia

leggera per le scuole. L’intervento ha un costo di 70mila euro, finanziati dall’FSE – Programma

operativo nazionale. A ottobre, con un impegno di 90mila euro si rinnoveranno le recinzioni dei

giardini delle due scuole dell’infanzia e con una spesa di circa 200mila euro si provvederà a sostituire i

tetti e a riqualificare la scala di emergenza della scuola secondaria.

Inoltre, sono state predisposte regole per evitare assembramenti negli spazi comuni e garantire il

distanziamento interpersonale.

Gli alunni della scuola primaria potranno accedere alla mensa in due turni, mentre i bambini della

scuola dell’infanzia pranzeranno nelle aule. Gli ambienti saranno arieggiati e opportunamente

igienizzati.

Dal 14 settembre sarà operativo il servizio di trasporto scolastico Scuolabus per gli studenti della

scuola primaria e secondaria, che sul mezzo dovranno indossare la mascherina. Come indica la

normativa, è responsabilità dei genitori la rilevazione della febbre a casa e il divieto di far salire il

minore sull’autobus se ha la febbre o se è stato in contatto con persone positive al coronavirus nei

quattordici giorni precedenti. L’automezzo sarà igienizzato e sanificato ogni giorno e garantirà

un’areazione naturale.

“L’ufficio scuola del Comune – dichiara l’assessore all’istruzione Daniela Gironi – sta provvedendo a

impostare il servizio di pre e post scuola nel rispetto delle attuali norme di sicurezza contenute nel

dpcm del 7 settembre. Appena possibile, saranno date informazioni certe alle famiglie. Come di

consueto – conclude l’assessore Gironi – saranno garantiti il servizio di psicologia scolastica e

l’assistenza educativa”.

