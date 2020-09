GIOCHI E VIDEOGIOCHI ONLINE

Milano, 12 settembre 2020 – Dai giochi tradizionali ai giochi online, anche il modo di giocare di ognuno è cambiato, non sono in età minore, ma, soprattutto in età adulta. Infatti, mentre per i bambini, i giochi tradizionali restano sempre i migliori perchè più educativi, ma, sono sempre di più gli adulti, non solo giovani, ma, anche in pensione, che giocano con videogiochi o altri giochi elettronici, disponibili, spesso gratuiti, come si evince dal sito di Campobet , moderna piattaforma, in cui, su un unico sito si trovano insieme scommesse sportive, giochi da casino e possibilità di fare tornei insieme ad altri giocatori, anche se si è inesperti o principianti o se si ama il rischio.

Quindi, il panorama del mondo dei giochi è eterogeneo e raggiunge ogni tipo di pubblico in base ai gusti.

C’è chi gioca per passatempo, chi perchè appassionato di un determinato tipo di gioco, chi si è avvicinato grazie al proprio smartphone, quando tra le app preinstallate, per curiosità o per provare, perchè attratto dall’icona, decide di iniziare a giocare, scoprendo forse una nuova passione.

Ma, non solo, oggi, le app sono collegate anche a grossi siti internet di giochi online e scommesse, che, essendo a portata di mano e molto pubblicizzati anche in tv e nelle tabaccherie, rendono possibile anche vincite in denaro anche molto importanti. Quindi, come per lo sport, ognuno gioca come e nel tempo che crede, nelle modalità che vuole e da dove vuole.

Il giocatore è aiutato anche dalle recensioni online, dove altri giocatori lasciano i propri suggerimenti e consigli, affinchè l’esperienza del gioco sia e rimanga positiva. Infatti, i migliori siti di giochi, essendo molto frequentati, hanno recensioni quotidiane sull’attività svolta e serietà degli operatori. Infatti, molti siti, offrono bonus di benvenuto e molti utenti si chiedono se certi importi siano reali o se siano specchietti per le allodole, per questo informarsi online è molto importante, anche utilizzando i servizi di assistenza alla clientela offerti, che solo i più seri offrono in modo tale da rispondere a tutti dubbi e quesiti dei clienti, che, spesso, hanno dubbi di lasciare i propri dati e aprire un conto sulle piattaforme di giochi, onde evitare truffe.

Quindi, dalle consolle ai giochi online, tanti e innumerevoli sono i giochi, sempre più accattivanti anche nella grafica e nell’audio, mirati a dare il massimo dell’esperienza ludica e ricreativa, sia da soli, che, volendo sfidando altri utenti online in tutto il mondo e giocare con loro in tempo reale.

Il settore quello dei giochi che anche da un punto di vista occupazionale dà molto lavoro e numerose sono le professionalità e specializzazioni richieste.

L’importante, come in tutte le cose non esagerare. Il gioco, in alcuni casi, crea dipendenza e per questo, che i siti di giochi, tra le avvertenze di utilizzo del sito, informano gli utenti, che in caso l’utente si accorge che la sua passione è diventata dipendenza, su cosa fare e a chi rivolgersi per smettere di giocare, questo sia per chi gioca normalmente, sia per chi gioca con il denaro ed è affetto da ludopatia.

L. M.