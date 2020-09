Milano. ESPLOSIONE IN UN APPARTAMENTO IN PIAZZALE LIBIA: FOTO E VIDEO

MIlano, 12 settembre 2020 – Intervento dei vigili del fuoco dalle 7:20 a Milano, per un’esplosione che si è verificata al piano terra di un palazzo in Piazzale Libia. Soccorso un ferito grave nell’appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l’intero stabile di dieci piani, in corso verifiche delle squadre Usar dei vigili del fuoco per escludere la presenza di altre persone coinvolte. Valutazione dei danni subiti dalla struttura.

Si conferma, al momento, 1 codice rosso.

In aumento il numero degli ospedalizzati. In genere si tratta di stati di ansia e/o infortuni dovuti a cadute a seguito della necessitò di uscire precipitosamente dallo stabile.

Almeno 1 caso.Ma sono tutti codici verdi

B. N. ragazza di 15 anni con trauma alla caviglia. H Fatebenefratelli

P.M.donna 54 anni, H Fatebenefratelli

R. E. donna 38 anni H Mangiagalli

C. M. L. donna 76 anni Policlinico

P. L. donna 56 anni Policlinico