Milano. Incendio in stabile Aler di via Famagosta

Milano, 12 settembre 2020 – Alle ore 18.00 circa di ieri 11 settembre 2020, i Vigili del Fuoco di Milano sono intervenuti in Viale Famagosta, per un incendio di un sottotetto in una palazzina di quattro piani con diversi automezzi. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi dell’incendio ai tetti confinanti. Durante le fasi dell’intervento due Vigili del Fuoco si sono lievemente infortunati.

“Questa sera per cause ancora ignote si è sviluppato un incendio nei solai dell’immobile di Viale Famagosta 12. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e di ALER Milano non ci sono stati né morti né feriti. 12 appartamenti sono stati precauzionalmente evacuati e grazie ad ALER Milano tutte le famiglie sono state ospitate in altri alloggi o dai parenti, e in pochi giorni potranno rientrare nei loro appartamenti. Oltre ai tecnici, siamo intervenuti sul posto sia io che il direttore generale dell’ALER Milano per verificare la situazione e rassicurare gli inquilini. In settimana torneremo in loco per un ulteriore sopralluogo” ha dichiarato l’assessore regionale, Stefano Bolognini.