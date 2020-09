Milano. Oltre 6000 spettatori al grande concerto di musica classica nel parco BAM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2020 – Oltre 6000 persone hanno assistito a Back to the City Concert, il grande concerto gratuito al parco BAM – Biblioteca degli Alberi Milano. L’evento, ideato da Francesca Colombo – Direttore Generale Culturale di BAM, è stato offerto da Fondazione Riccardo Catella, incaricata dal Comune di Milano della gestione culturale e tecnica di BAM.

La serata si è aperta con un saluto di Filippo Del Corno – Assessore alla Cultura del Comune di Milano, Kelly Russell Catella – Direttore Generale di Fondazione Riccardo Catella, Francesca Colombo, Direttore Generale Culturale di BAM – Fondazione Riccardo Catella.

La Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven, che si conclude con il celebre Inno alla Gioia sui versi di Friedrich Schiller, è stata eseguita dall’Orchestra de I Pomeriggi Musicali e il Coro Costanzo Porta, diretti per l’occasione da Nathalie Stutzmann.

La più famosa delle sinfonie di Beethoven ha preso vita nel teatro green di Milano: circa 1000 cittadini hanno assistito allo spettacolo nell’Area Cedri di fronte al palco, mentre oltre 5000 milanesi hanno seguito il concerto, grazie a un sofisticato sistema audio che ha garantito un’acustica eccellente passeggiando nel Parco BAM e di fronte al ledwall di Piazza Gae Aulenti.

Inoltre, BAM ha organizzato un collegamento audio-video e proiettato tutto il concerto in diretta streaming a Casa Jannacci e nelle due sedi dell’Associazione Vidas – Casa VIDAS, Casa Sollievo Bimbi di VIDAS.

Le note della Nona Sinfonia hanno raggiunto anche altri pubblici via streaming: Back to the City Concert è stato trasmesso sulla pagina Facebook di BAM @BAMBibliotecaAlberiMilano e della Fondazione Riccardo Catella @FondazioneRiccardo.Catella, da entrambe un link ha permesso una visione a 360° grazie alla collaborazione con TeamSystem. Infine, una collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano ha trasmesso in diretta sul canale del Comune di Francoforte.

Back to the City Concert è stato organizzato da Fondazione Riccardo Catella, con il sostegno di Fondazione di Comunità Milano Onlus, in partnership con Volvo (Park Ambassador di BAM), COIMA (Park Developer and Supporter di BAM), TeamSystem, Fondazione Fiera e ATM in qualità di partner tecnico del Concerto. L’evento fa parte del palinsesto del progetto “Aria di Cultura” del Comune di Milano.