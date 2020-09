MILANO. REFERENDUM: APERTURE STRAORDINARIE PER LE SEDI ANAGRAFICHE

Sul sito tutte le informazioni utili per il voto del 20-21 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 settembre 2020 – Orario prolungato e aperture straordinarie delle sedi anagrafiche in vista del Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Per i cittadini che non hanno ancora ritirato la tessera elettorale, l’hanno smarrita o hanno esaurito gli spazi per la certificazione dell’esercizio di voto il Salone di via Larga 12 e l’Ufficio Elettorale di via Messina 52 saranno aperti da lunedì 14 a venerdì 18 dalle 8.30 alle 19, sabato 19 dalle 8.30 alle 20, domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15.

Per il rilascio delle carte di identità e delle tessere elettorali sabato 19 e domenica 20 settembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 saranno aperte le sedi decentrate di: via Padova, 118 (Municipio 2), via Oglio, 18 (Municipio 4), viale Tibaldi, 41 (Municipio 5), via Legioni Romane, 54 (Municipio 6), piazza Stovani, 3 (Municipio 7), piazzale Accursio, 5 (Municipio 8), via Quarenghi, 21 (Municipio 8), largo De Benedetti, 1 (Municipio 9), via Passerini, 5 (Municipio 9).

Sul sito elezioni.comune.milano.it sono disponibili tutte le informazioni: documenti necessari, servizi ai disabili, A.I.R.E, istruzioni e compensi per i componenti di seggio e la sezione “Dove voto”, che permette di individuare il seggio in cui votare inserendo nome, cognome numero della tessera elettorale o indirizzo.