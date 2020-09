Trezzano Sul Naviglio. Pre e post orario: alleanza tra Comune e Scuole

Nei prossimi giorni sarà distribuito un questionario per capire le necessità dei genitori. Intanto nelle prime settimane di scuola sarà monitorata la situazione e verificata la fattibilità del servizio

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 12 settembre 2020 – Dopo un lungo periodo di attesa, dopo aver progettato tutto ciò che potesse servire, è giunto il momento di riaprire le scuole in sicurezza.

Pubblichiamo l’intervento congiunto dell’Amministrazione comunale, con il sindaco Fabio Bottero,

l’assessore alla Pubblica Istruzione Giulia Iorio e i funzionari comunali, e i Dirigenti scolastici degli Istituti

Comprensivi trezzanesi prof.ssa Paola Maria La Monica e prof. Vittorio Ciocca, rivolto a tutti i genitori

preoccupati per la ripartenza in sicurezza e in attesa di risposte sui servizi di pre e post orario.

Riaprire le scuole in sicurezza è un complesso obiettivo che può e deve essere raggiunto attraverso

riflessioni collettive che hanno visto diversi attori impegnarsi nell’analisi della normativa e nella

realizzazione della stessa: le scuole trezzanesi in primo luogo, con l’attenta collaborazione delle risorse

territoriali, prima fra tutte l’Amministrazione comunale.

Il criterio ispiratore per garantire una frequenza delle nostre alunne e dei nostri alunni che possa essere il

più possibile serena e garantita è quello di considerare le singole sezioni e le singole classi come “monadi”

da tenere separate al fine di circoscrivere eventuali fenomeni pandemici.

Per realizzare tutto ciò sono state previste entrate e uscite scaglionate, percorsi che non si dovranno

intrecciare, separazioni anche nei cortili.

Tutto ciò, ad ora, appare incompatibile con un servizio di pre e post-scuola organizzato come lo

conoscevamo sino allo scorso anno e troppo oneroso se organizzato rispettando le separazioni.

Avendo a cuore le esigenze dell’utenza e conoscendo le difficoltà di gestione dei minori, che alle volte

contrastano con gli impegni lavorativi, i Dirigenti scolastici e l’Amministrazione comunale, che si sono

confrontati lunedì 7 settembre, si impegnano a monitorare la situazione dal giorno di apertura delle scuole

di ogni ordine e grado (14 settembre 2020) e ritrovarsi la prima settimana del mese di ottobre per verificare l’eventuale fattibilità del servizio di pre e post-scuola.

Contemporaneamente decidono di sottoporre a tutta l’utenza, un breve questionario per acquisire le

necessità reali di tutti i genitori.

La dirigente scolastica Il dirigente scolastico Il sindaco L’assessore alla Pubblica Istruzione

Prof.ssa Paola Maria La Monica Prof. Vittorio Ciocca Fabio Bottero Giulia Iorio