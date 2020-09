Milano. Movida: controllate oltre 420 persone tra la Darsena, i Navigli e Porta Genova

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 settembre 2020 – Ieri sera, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il contributo di tutti i suoi reparti (Volanti, Polmetro, Unità Cinofile, Unità motomontate) ed il supporto dei colleghi del 3° Reparto Mobile e della Polizia Scientifica, hanno effettuato un servizio straordinario di prevenzione nella zona Darsena/Navigli e presso la Stazione della linea metropolitana MM2 di Porta Genova. Sono state controllate oltre 420 persone, 22 persone sono state multate per il mancato uso della mascherina, due persone sono state arrestate per spaccio, una è stata denunciata per resistenza, minaccia e oltraggio a P.U., un minorenne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per spaccio di droga, e 157 persone sono state sanzionate, con la collaborazione del personale ATM, per mancanza del titolo di viaggio.

V. A.