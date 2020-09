Olginate (Lecco). Sparatoria in via Albegno, deceduto 47enne

(mi-lorenteggio.com) Olginate, 13 settembre 2020 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 13.45, in via Albegno, ignoti hanno aperto il fuoco contro un 47enne, sparandogli e colpendolo con tre colpi di arma da fuoco. L’uomo, soccorso da un’ambulanza e da un’automedica, dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco, dopo è deceduto. Oltre ai soccorritori, sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, che indagano per risalire agli autori e al movente dell’omicidio. L’uomo, originario della provincia di Catanzaro, era insieme al fratello, che è stato ascoltato dagli inquirenti per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.