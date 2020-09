Bareggio. RIFIUTI ABBANDONATI: ALTRE 6 MULTE IN UN MESE, 27 DA INIZIO ANNO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 14 settembre 2020. Altre 6 sanzioni nell’ultimo mese portano il totale a 27 dall’inizio dell’anno. Continua incessante l’impegno dell’Amministrazione comunale per combattere il malcostume dell’abbandono dei rifiuti e della non corretta differenziazione. Da gennaio, sono state elevate multe per un totale di 8.330 euro.

Tredici le sanzioni per abbandono dei rifiuti, dieci per raccolta differenziata non conforme, tre per vegetazione sporgente e una per uso improprio dei cestini.

Sta dunque iniziando a portare importanti risultati il nuovo nucleo anti-abbandono della Polizia Locale, istituito di concerto con l’Amministrazione comunale a maggio. Da allora, ben 20 le multe comminate.

“Un grande ringraziamento alla nostra Polizia Locale che, in sinergia con la società che si occupa della raccolta dei rifiuti e con il nostro Ufficio Ecologia, sta cogliendo in fallo diversi furbetti – ha commentato il vicesindaco Lorenzo Paietta -. Grazie a loro e grazie alle nuove tecnologie sulle quali stiamo investendo in maniera importante, stiamo riuscendo a rendere difficile la vita agli incivili. Sappiamo che si tratta di una battaglia molto dura, ma i risultati sono incoraggianti. Una battaglia che, con la collaborazione di tutti, è fondamentale vincere anzitutto per avere un paese pulito, ordinato e vivibile e poi per ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti abbandonati, che sono a carico del Comune”.

V.A.