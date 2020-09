Buccinasco. Scuole aperte! Genitori fate il vostro dovere: no assembramenti

Grazie all’impegno di dirigenti scolastici, personale scolastico, docenti, insieme ai

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 settembre 2020 – Con grande emozione questa mattina finalmente circa 3 mila alunni sono tornati a scuola: tra ingressi scaglionati, banchi distanziati, arredi spostati, i nostri

studenti sono pronti per affrontare in sicurezza l’anno scolastico con la speranza e la necessità di

comportamenti responsabili e secondo le regole.

“A tutti i nostri alunni – dichiarano il sindaco Rino Pruiti e il vice sindaco David Arboit, assessore

all’Istruzione – auguriamo un buon anno scolastico. Sarà un anno particolare, con nuove regole e

nuove modalità, vi auguriamo di viverlo in modo sereno e con responsabilità. Desideriamo

ringraziare tutti coloro che, con grande impegno, per tutta l’estate hanno lavorato assiduamente

per rendere possibile l’apertura delle scuole oggi 14 settembre, un obiettivo raggiunto ma

tutt’altro che scontato. Un grazie di cuore a dirigenti scolastici, docenti, personale scolastico,

genitori che hanno collaborato fattivamente e nostri uffici comunali”.

“Auguriamo un buon anno scolastico – continuano – anche a tutte le famiglie, i genitori, i nonni e

tutti coloro che ogni giorno accompagneranno a scuola i nostri bambini. Una raccomandazione

importante: voi per primi siete chiamati alla responsabilità! Bisogna evitare gli assembramenti

anche fuori dalle strutture scolastiche ed è opportuno portare la mascherina. Bisogna evitare di

esporsi ai pericoli: prima dell’ingresso a scuola, soprattutto laddove lo spazio sul marciapiede è

limitato, è necessario disporsi in fila indiana, come si è fatto a suo tempo per entrare nei

supermercati alimentari, e restare a distanza. All’uscita occorre di nuovo mantenere la regola del

distanziamento e indossare la mascherina. Tutti noi desideriamo che tutto funzioni al meglio, che i

ragazzi continuino ad andare a scuola e i genitori al lavoro. Per questi obiettivi dobbiamo aiutarci a

vicenda e fare ognuno la propria parte”.

