Lissone. Scuola dell’infanzia Maria Bambina, due casi di positività a Coronavirus. Attivati tutti i protocolli precauzionali

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 14 settembre 2020. A seguito dell’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021, sono stati riscontrati due casi di positività a Coronavirus nella Scuola paritaria “Maria Bambina”.

Per questo motivo, in ottemperanza alle indicazioni presenti nelle linee guida stese dal Ministero dell’Istruzione e dal Comitato Tecnico Scientifico, si è provveduto già nella giornata di venerdì ad informare tempestivamente l’ATS di competenza ed in particolare il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria.

In via precauzionale e preventiva, nella giornata odierna i bambini e le bambine frequentanti due sezioni della Scuola si sottoporranno a tampone per tracciare eventuali contatti.

A seguito degli esiti, l’ATS indicherà alla Scuola, alle famiglie e al Comune i successivi passaggi.

L’Amministrazione Comunale e la Scuola Paritaria ringraziano gli insegnanti, le famiglie e il personale dell’ATS per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrati.

V.A.