OSPEDALE SAN GERARDO MONZA, ASSESSORE Al WELFARE: APPROVATA E TRASMESSA AL MINISTERO L’ISTANZA PER RICONOSCIMENTO IRCCS

L’ISTITUTO SI CARATTERIZZERÀ PER TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE IN MEDICINA DI PRECISIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 settembre 2020 – La Giunta regionale ha approvato la richiesta formale presentata dall’ASST di Monza per trasformare il San Gerardo in un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito delle Tecnologie biomediche avanzate in medicina di precisione. La documentazione sarà quindi trasmessa al Ministero della Salute per la seconda fase dell’iter procedurale.

“La decisione assunta oggi – spiega l’assessore l’assessore al Welfare della Regione Lombardia – rappresenta un tassello fondamentale del percorso di riconoscimento del San Gerardo quale IRCCS. Abbiamo esaminato la documentazione elaborata e presentata dall’ASST ritenendola compatibile e coerente con la programmazione sanitaria regionale a seguito degli approfondimenti condotti anche con l’ATS della Brianza”.

La valutazione definitiva, come da prassi, spetta ora al Ministero della Salute che verificherà la richiesta della Regione Lombardia avvalendosi di una Commissione di esperti.

Il progetto scientifico porta la firma della stessa ASST di Monza e della ‘Fondazione Matilde Tettamanti De Marchi’ che hanno sviluppato competenze cliniche e di ricerca orientate alla medicina di precisione nei settori delle malattie rare e dell’oncologia, e rappresentano aree di eccellenza tecnologica nelle ‘bio-imaging’, nell’analisi di big data, e nelle terapie innovative genetiche e cellulari. Un progetto che si è avvalso dell’importante coinvolgimento del mondo universitario.

“La trasformazione del San Gerardo in IRCCS – sottolinea l’assessore al Welfare – è un valore aggiunto per le attività di cura dell’ospedale e non toglierà nulla alle specialità e alle aree cliniche già presenti, che continueranno ad erogare servizi e prestazioni per i cittadini”.

“L’avvio di questo percorso – conclude l’assessore – è scaturito nell’ambito di un vasto confronto con le Istituzioni locali e i Consiglieri regionali della provincia di Monza, con gli ordini professionali e con le organizzazioni sindacali, nonché con una serie di stakeholder di riferimento. Esso ha avuto origine da una mozione approvata dal Consiglio regionale nel 2018 la quale invitava la Giunta ad effettuare una ricognizione complessiva degli assetti e della funzionalità delle ASST del territorio della Brianza”.

“Un altro passo in avanti per rendere il San Gerardo di Monza un centro sempre più all’avanguardia nella ricerca medico scientifica”.

Questo il commento del vicepresidente di Regione Lombardia alla decisione della Giunta di approvare la richiesta formale presentata dall’ASST di Monza per trasformare il San Gerardo in un Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) nell’ambito delle Tecnologie biomediche avanzate in medicina di precisione.

“Mai come in questi momenti – ha aggiunto il titolare della delega alla Ricerca in Giunta regionale – diventa indispensabile sostenere il mondo dei ricercatori in una struttura già collaudata e riconosciuta a livello nazionale come il San Gerardo di Monza”.

L’iter procedurale prevede che la documentazione sia trasmessa al Ministero della Salute cui spetta la valutazione definitiva.

“Un ringraziamento anche alle due Fondazioni coinvolte nel progetto – ha concluso il vicepresidente della Regione Lombardia, riferendosi alla ‘Fondazione Matilde Tettamanti Menotti De Marchi’ e Fondazione Monza Brianza Bambino e Mamma (FMMB) – che, insieme alla ASST di Monza, accelereranno i tempi di diagnosi e cura a servizio dei nostri cittadini”.

