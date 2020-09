(mi-lorenteggio.com) Vimodrone, 14 settembre 2020 – Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18.30, lungo la Strada Padana Superiore, il personale medico dell’elisoccorso è intervenuto per prestare soccorso ad un motociclista di 51 anni, dopo una caduta, per cause in fase di accertamento. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre, la Polizia Locale, ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.