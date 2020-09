Milano. Riapre l’Hospice del Pio Albergo Trivulzio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2020 – Oggi l’Azienda di Servizi alla persona IMMeS e Pio

Albergo Trivulzio (PAT) ha riaperto la propria unità operativa di cure palliative. Sono

passati sei mesi da quando le misure di sicurezza imposte dalla situazione pandemica

nazionale avevano impedito la continuità di un servizio basato essenzialmente sulla

possibilità dei famigliari di assistere fisicamente i propri cari nell’ultimo tratto della

propria esistenza.

I pazienti ricoverati in Hospice non solo ricevono le migliori cure palliative quando

non è possibile farlo a domicilio, ma vengono anche accolti in un ambiente famigliare

che permette ai famigliari di offrire al malato tutti i benefici psicologici e terapeutici

che derivano dalla vicinanza dei propri cari. Ora tutto questo sarà di nuovo possibile

grazie alle procedure di sicurezza messe in atto da Pat: il tampone preventivo per tutti

i famigliari prima di accedere alla struttura, l’utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale per i visitatori, nonché percorsi e orari dedicati di accesso ed uscita.

“Le cure palliative, dando senso e dignità alla vita del malato fino alla fine, sono un

diritto fondamentale del paziente – ha sottolineato il dottor Pierluigi Rossi, Direttore

del Dipartimento Sociosanitario dell’IMMeS e Pat –. Al Pio Albergo Trivulzio le

abbiamo riaperte nel più breve tempo possibile: i primi 9 posti letto saranno offerti in

via prioritaria ai pazienti già ricoverati nella struttura fino alla riapertura graduale del

reparto, che può ospitare complessivamente 13 pazienti”.