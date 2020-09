Settimana Europea della Mobilità 2020. MONOPATTINI ELETTRICI IN SHARING, LE INIZIATIVE SULLA SICUREZZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 settembre 2020 – Domani, mercoledì 16 settembre, alle ore 11 in via Beccaria, sette tra le aziende che offrono a Milano i monopattini elettrici in sharing (Helbiz, Bit, Bird, Lime, Wind, Voi, Dott) presentano le attività realizzate ‘su strada’ sul tema del rispetto delle regole e della sicurezza nell’utilizzo dei monopattini elettrici e alcuni risultati.

L’evento si svolgerà all’aperto alla presenza di un rappresentante dell’Amministrazione comunale.

L’incontro apre la Settimana Europea della Mobilità edizione 2020, “Emissioni zero, mobilità per tutti”, durante la quale, fino al 22 settembre, si svolge a Milano e in molte altre città internazionali un calendario di incontri e iniziative connesse all’obiettivo europeo di diventare “carbon neutral” entro il 2050. Università, associazioni, aziende che operano nel campo della sostenibilità e della mobilità elettrica e condivisa organizzano eventi e webinar per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di adottare misure per un ambiente urbano inclusivo, vivibile ma anche interconnesso.

Per conoscere tutte le iniziative della Settimana della Mobilità: https://www.amat-mi.it/it/notizie/45/