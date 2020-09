Trezzano. Bando Orti comunali: domande fino al 14 ottobre

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 15 settembre 2020 – Al via il nuovo bando per l’assegnazione di orti comunali: la domanda, da scaricare dal sito del Comune o da ritirare presso la portineria degli uffici di via Boito 5/7, potrà essere presentata fino al 14 ottobre all’Ufficio Protocollo di via IV Novembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 o tramite pec: comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it.

“Lo scorso giugno – spiega Cristina De Filippi, assessore alle Politiche ambientali – il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Regolamento degli Orti comunali con regole più chiare ed eque per l’assegnazione. Un Regolamento condiviso di cui avevamo già parlato in commissione, frutto quindi di un lavoro comune. Gli orti urbani rappresentano un’opportunità di aggregazione e di attività individuale, uno stimolo alla socialità, per questo sono destinati in modo prioritario agli anziani, esclusi dalle attività lavorative. Abbiamo però previsto anche una quota per i giovani e gli adulti senza lavoro in modo da promuovere il rapporto con la terra e il lavoro manuale, nonché per favorire la trasmissione della conoscenza delle persone anziane alle generazioni successive. Potranno partecipare al bando anche le persone con disabilità, crediamo che il contatto con la terra e la natura sia fonte di benessere psicologico, sociale e fisico della persona, migliorandone la qualità della vita e favorendone un percorso di autonomia”.

