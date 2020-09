Buccinasco. In auto con coltello a serramanico e strumenti da scasso, denunciato a piede libero

Il sindaco: “Ringrazio la nostra Polizia Locale per la presenza sul territorio anche nelle ore serali, vogliamo estendere il turno”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 settembre 2020) – Un coltello a serramanico portato abusivamente, alcuni

strumenti di effrazione nascosti, tra cui un piede di porco, cacciaviti, pinze e alcune chiavi verosimilmente modificate forzare le serrature.

È quanto hanno trovato nell’auto di un cittadino gli agenti della Polizia Locale di Buccinasco nella

serata di lunedì 14 settembre. L’uomo, un ventottenne sudamericano residente in zona, è stato

fermato durante l’ordinario servizio di perlustrazione del territorio.

Il conducente, che da subito sì è dimostrato particolarmente nervoso, ha dichiarato di aver

dimenticato la patente a casa: in realtà non ha mai conseguito la patente di guida e l’autovettura è

risultata priva di copertura assicurativa. I controlli hanno anche evidenziato che il giovane ha

diversi precedenti, tra i quali il reato di furto, e attualmente è sottoposto alla misura dell’obbligo

di dimora nelle ore notturne.

Per questo motivo, il personale di Polizia Locale ha deciso di procedere alla perquisizione del

conducente e del veicolo. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre il

giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Milano, per i reati di

porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di possesso di strumenti di effrazione. L’autovettura,

condotta senza patente e priva di copertura assicurativa è stata sottoposta a sequestro

amministrativo ai fini della confisca.

“Ringrazio i nostri agenti di Polizia Locale – dichiara il sindaco Rino Pruiti – per il controllo del

territorio e per l’operazione di lunedì sera, grazie a loro sono state evidentemente evitate rapine e

tentativi di effrazione. Questo episodio dimostra che il terzo turno voluto dalla nostra

Amministrazione è utile ed efficace anche per la prevenzione dei reati. Nelle prossime settimane

assumeremo sei nuovi agenti (Città Metropolitana ha bandito un concorso) e probabilmente

anche un nuovo ufficiale: con il rafforzamento del corpo di Polizia Locale potremo pensare di

estendere l’orario di lavoro anche oltre le 22”.

“Soprattutto nelle ore serali – continua il primo cittadino di Buccinasco – il nostro territorio ha

bisogno di più controlli e una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine. Proprio per questo mi

sono rivolto al Prefetto e al Ministro dell’Interno ma fino ad oggi non ho ricevuto risposte. Non

potendo contare su aiuti, come sempre, la macchina comunale si mette a disposizione e la nostra

Amministrazione continua a investire anche sulla sicurezza”.