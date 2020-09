Buccinasco, RipartiAmo… con la Festa delle Associazioni

Buccinasco (16 settembre 2020) – RipartiAmo! In sicurezza, a distanza, indossando le mascherine: ma insieme. Una comunità, la comunità di Buccinasco, con le sue associazioni e i suoi volontari, desidera festeggiare insieme la ripresa delle attività culturali, sociali e sportive. Con un pensiero per chi nei mesi scorsi con grande spirito di servizio si è preso cura delle famiglie in difficoltà colpite dal Coronavirus.

Domenica 20 settembre, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, dalle 10 alle 19 si terrà la Festa delle Associazioni nell’area esterna del Centro Civico Marzabotto in via Marzabotto 3.

“Abbiamo voluto fortemente organizzare anche quest’anno la Festa delle Associazioni – spiegano il sindaco Rino Pruiti e l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli – proprio nella domenica di festa a Buccinasco perché, pur con un programma ridotto e in un’unica giornata, pensiamo sia giusto ritrovarci insieme, un segnale positivo di ripresa per tutti noi. E proprio in questa occasione, alle ore 18 circa consegneremo il Premio Castellum, la nostra benemerenza civica per ringraziare simbolicamente chi nei mesi scorsi con spirito di servizio, coraggio e dedizione, si è preso cura della nostra comunità”.