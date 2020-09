Buccinasco. SOLO in autunno tornano i divieti di sosta per il lavaggio strade

Come già anticipato a febbraio, su un numero limitato di vie cittadine da ottobre a

dicembre sarà necessario non parcheggiare le auto nei giorni e negli orari del

passaggio dei mezzi, per garantire un’adeguata pulizia nel periodo della caduta delle

foglie

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 16 settembre 2020 – Tornano, ma SOLO PER L’AUTUNNO e solo in alcune zone della città, i divieti di sosta per il lavaggio strade.

Continua la sperimentazione sulla riduzione dei divieti di sosta ma, come anticipato a febbraio, i

divieti di sosta per lavaggio strade sul territorio resteranno su un numero limitato di vie e per il

periodo autunnale (ottobre – dicembre).

Questa modalità è necessaria per garantire la pulizia di strade e marciapiedi nel periodo della

caduta delle foglie, ove la presenza di autovetture non consentirebbe un’idonea pulizia. Terminata

la sperimentazione si valuterà se poter ridurre ulteriormente i divieti o modificarli.

In alcuni parcheggi (nelle pertinenze delle scuole, per esempio) i divieti non saranno rimessi, ma si

potranno avere dei divieti di sosta temporanea per poter pulire nei periodi di maggiore criticità.

Di seguito le vie che saranno interessate:

P.ta Rossini

Via Albinoni

Via degli Alpini

Via Boito

Via Bologna

Via Cadorna

Via Cervi

Via Cherubini

Via Corelli

Via della Costituzione

Via Di Vittorio

Via Diaz

Via F.lli di Dio

Via Guido Rossa

Via Garibaldi

Via 1° Maggio

Via Indipendenza

Via Lomellina

Via Mantegna

Via Pietro Micca

Via Morandi

Via Nanetti

Via Paganini

Via Papa Giovanni XXIII

Via Pergolesi

Via Roma

Via Romagna

Via Rossini

Via Salieri

Via San Marino

Via San Pio

Via Scarlatti

Via Solferino

Via Stradivari

Via Tobagi

Via Valdossola

Via Valtellina

Via Vittorio Emanuele

Via Vivaldi

Viale Lombardia

