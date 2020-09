(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 16 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 12.00, in via Torino, 81 nei pressi del negozio MD, per un incidente tra due auto, quattro persone, tra cui una bambina di 11 anni e un bambino di due anni, sono rimaste coinvolte. Tre persone sono state trasportate, tutte in codice verde, una in elicottero all’ospedale di Cernusco, una in quello di Melzo e una al San Raffaele.

V. A.