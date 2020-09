IL CINEFORUM MARCO PENSOTTI BRUNI DI LEGNANO RIPARTE DALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Mercoledì 23 settembre, in prima convocazione alle 20.30 ed in seconda convocazione alle 21, presso la “Sala Giare – Villa Jucker” c/o FAMIGLIA LEGNANESE in Via Matteotti, 3 – Legnano

Ripartire con entusiasmo, nonostante le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19: è questo l’obiettivo del Cineforum Marco Pensotti Bruni di Legnano, che organizza in data mercoledì 23 settembre, in prima convocazione alle 20.30 ed in seconda convocazione alle 21, presso la “Sala Giare – Villa Jucker” c/o FAMIGLIA LEGNANESE in Via Matteotti, 3 – Legnano, la consueta assemblea dei soci.

Un’occasione per fare il punto sul futuro dell’associazione e per incontrarsi nuovamente in presenza.

Dopo un 2019-2020 particolarmente complicato, che ha portato alla prima interruzione nella storia della programmazione di una stagione, il Cineforum Marco Pensotti Bruni è intenzionato infatti a proseguire sulla strada che lo ha caratterizzato da sempre: fare del cinema un luogo di dialogo, confronto e avvicinamento. L’associazione ha già lavorato al programma della sua 65esima stagione ed è pronta a ripartire, con una serie di novità.

Oltre al rinnovo delle cariche e alla presentazione e approvazione del bilancio 2019/20, in questa occasione sarà possibile prenotare la tessera per la 65esima stagione.