Milano. Col monopattino contro auto, grave 34enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2020 – Stamane, intorno alle ore 12.00, nel sottopasso Mortirolo, uno dei sottopassi sotto la Stazione Centrale di Milano, un 34enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio monopattino scontrandosi con una vettura, cadendo rovinosamente a terra. Soccorso è stato trasportato al Niguarda in codice giallo.

Alle ore 6.30, invece, in viale Monza, un 32enne, è stato trasportato al Niguarda in codice giallo sempre per un incidente col monopattino, mentre nella notte un 46enne, in via Volturno è stato trasportato in codice verde al Fatebenefratelli, sempre per un incidente col monopattino.

V. A.