(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 settembre 2020 – Stamane, alle ore 12:02, in via Pier Alessandro Paravia, in zona San Siro, per un incidente tra un’auto e una bici, un bambino di 12 anni, D. B. M, dopo l’impatto con il veicolo, è caduto a terra, riportando un trauma cranico commotivo, un trauma al torace con sospetta frattura della clavicola. Soccorso è stato trasportato in codice giallo al Niguarda, mentre la Polizia Locale, ha compiuto tutti i rilievi.

V. A.