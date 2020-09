Luan Weber è un nuovo giocatore dell’Allianz Powervolley

Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento dell’atleta brasiliano ex Sada Cruzeiro.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020. IN SINTESI: L’Allianz Powervolley Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento di Luan Weber: l’atleta di nazionalità brasiliana completa il roster a disposizione di coach Roberto Piazza per la stagione 2020-20201. Weber arriva all’ombra della Madonnina dopo aver disputato le ultime due stagioni in Brasile con la maglia dal Cruzeiro, con cui si è aggiudicato il titolo di miglior opposto del campionato sudamericano. Classe 1991 per 202 cm, il nuovo numero 8 meneghino sarà a disposizione fin da subito di coach Piazza. «Sono molto felice di essere a Milano – commenta il brasiliano –. Spero di poter essere d’aiuto alla squadra sia in allenamento sia in partita». A dare il benvenuto al nuovo arrivato le parole del tecnico Piazza: «Luan è un giocatore molto interessante, molto bravo ad attaccare soprattutto la palla rapida. È forte fisicamente, anche se ha bisogno di un po’ di tempo per tornare in condizione ottimale».

MILANO – L’Allianz Powervolley Milano chiude il reparto degli opposti con il tesseramento di Luan Weber: l’atleta classe 1991 di nazionalità brasiliana completa il roster a disposizione di coach Roberto Piazza per la stagione 2020-20201. L’annuncio ufficiale dell’ingaggio è arrivato sui profili social del club attraverso un video che vede protagonista lo stesso atleta che corregge il suo nome giocando a “Scrabble”, il famoso gioco da tavolo basato sulla formazione di parole.

Milano piazza un gran colpo: l’inserimento in rosa del giocatore verdeoro arricchisce di una pedina importante la batteria di attaccanti nel ventaglio di possibilità dell’allenatore Piazza. Luan Weber, nato a Seara il 12-02-1991, arriva all’ombra della Madonnina dopo aver disputato le ultime due stagioni in Brasile con la maglia dal Cruzeiro. Lo scorso anno, proprio con la maglia del Sada, si è aggiudicato il titolo di miglior opposto del campionato sudamericano, conquistando con la sua squadra il primo posto nel torneo battendo in finale gli argentini dell’UCPCN. Giocatore dalle importanti qualità fisiche, il suo approdo a Milano permetterà di avere come vice Patry un grande interprete del ruolo, essendo Weber anche nel giro della nazionale. Muscoli, tecnica ed esperienza per Luan che, dopo aver visto sfumare il suo approdo in Europa a Torucoing, è ora pronto alla sua prima avventura nel vecchio continente con la maglia dell’Allianz Powervolley.

«Sono molto felice di far parte di questa squadra – commenta il brasiliano –, così come sono felice di poter giocare con grandi giocatori, oltre ad essere entusiasta di poter tornare di nuovo in campo Quando ho ricevuto la chiamata di Milano è stato particolare: ho intravisto nuove aspettative e fissato nuovi obiettivi. Poter giocare in un club come Powervolley mi ha reso molto felice. Spero di poter aiutare la squadra in tutti i modi possibili: in allenamento ed in partita. So che sarà difficile perché ho davanti un giocatore come Patry, uno dei migliori nel ruolo, ma spero di poter essere d’aiuto sempre al team». A dare il benvenuto in squadra ci ha pensato da subito coach Piazza, che ha iniziato ad allenare l’atleta in questi giorni. «Luan è un giocatore molto interessante – analizza il tecnico – molto bravo ad attaccare soprattutto la palla rapida. È forte fisicamente, anche se ha bisogno di un po’ di tempo per tornare in condizione ottimale. Sono certo che saprà darci una grande mano in allenamento ed in partita». Il nuovo opposto brasiliano, che vestirà la maglia numero 8, è infatti a disposizione del tecnico, avendo già rispettato i tempi di inserimento nel gruppo previsti dal protocollo in materia di contenimento di diffusione del COVID19, e sarà subito aggregato al gruppo che partirà alla volta di Vibo Valentia per la seconda giornata del girone A degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma sabato 19 settembre alle ore 18.00.

LA SCHEDA

Luan Weber

Nato a Seara (BRA) il 12/02/1991

Ruolo: Opposto

Altezza: 202 cm

Nazionalità: Brasiliana

CARRIERA

2020/21 Allianz Powervolley Milano

2019/20 Sada Cruzeiro (BRA)

2018/19 Sada Cruzeiro (BRA)

2017/18 Jeopark Kula Voleybol (TUR)

2016/17 Monte Claros America Volei (BRA)

2015/16 Maringa Volei (BRA)

2014/15 Maringa Volei (BRA)

2013/14 APAV Volei (BRA)

2012/13 UFJF Juiz de Fora (BRA)

2011/12 APAV Volei (BRA)

V.A.