(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020 – Intorno alle ore 12.20 di oggi, lungo l’Autostrada A8 Milano Varese, in direzione Milano, un 45enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria vettura finendo contro il guardrail al casello. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso è stato portato in gravissime condizioni in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.