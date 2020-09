Salute: venerdì e sabato a Milano workshop su tema HIV

Organizzato da Fondazione The Bridge e Coalition HIV

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020 – Venerdì 18 e sabato 19 settembre, presso la Sala Gazebo dell’Hotel Marriot di Milano (Via Giorgio Washington, 66) si terrà il workshop “Innovazione in HIV. Cosa significa?”, organizzato da Fondazione The Bridge e Coalition HIV – L’Italia ferma l’Aids.

Ad introdurre i lavori, venerdì alle ore 9.20 sarà la presidente della Fondazione The Bridge, Rosaria Iardino, insieme al presidente Simit (Società italiana di Malattie infettive e tropicali), Marcello Tavio, e all’Onorevole Fabiola Bologna, componente dell’Intergruppo parlamentare “L’Italia ferma l’Aids”.

Nel corso della due giorni medici, aziende e associazioni di pazienti si alterneranno in sessioni con partecipanti collegati online, e prenderanno parte a un gruppo di lavoro per discutere sul tema dell’innovazione terapeutica in ambito HIV. In conclusione, la presentazione dei primi risultati del gruppo di lavoro sarà affidata alla Dott.ssa Patrizia Popoli (Presidente Cts Aifa e Direttore del Centro nazionale di ricerca e valutazione dei farmaci dell’Istituto Superiore di Sanità, e alla Dott. Luigia Scudeller (Direzione scientifica, Clinica Trial Center, IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico).