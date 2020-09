Spacciavano da Melegnano a tutto il sud Milano: in manette due pusher

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020 – Ieri pomeriggio, gli agenti del #Commissariato #Mecenate, a seguito di servizi di contrasto al traffico di droga, hanno individuato un appartamento in via Togliatti a Melegnano (MI), utilizzato come base per l’attività di spaccio di due pusher: un cittadino tunisino di 29 anni irregolare sul territorio e una cittadina marocchina di 31 anni, i quali a bordo della loro autovettura effettuavano le consegne di droga agli acquirenti nell’hinterland sud milanese.

A seguito della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati circa 162 grammi di #cocaina, 14 grammi di marijuana, 7 grammi di hashish e 3195 euro in contanti in banconote da piccolo taglio.

I due pusher, privi di occupazione lavorativa e già con precedenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Redazione