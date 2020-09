Tramedautore: Roberto Saviano chiude la XX edizione al Piccolo Teatro Strehler di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 settembre 2020 – Gran finale domenica 20 settembre a Tramedautore – Festival Internazionale delle Drammaturgie, realizzato da Outis – Centro Nazionale di Drammaturgia Contemporanea, in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano e con mare culturale urbano. Alle 21.00 sale sul palco del Teatro Strehler Roberto Saviano, e lo fa con uno spettacolo sonoro in cuffia intitolato “Le mani sul mondo”, in prima nazionale. Scritto da Roberto Saviano e diretto da Sabrina Tinelli, lo spettacolo sonoro è la trasposizione a teatro del primo podcast di Roberto Saviano Le mani sul mondo, in arrivo in esclusiva su Audible.it dal 21 settembre.

L’evento chiuderà l’appuntamento “Maratona podcast”, realizzato in collaborazione con Audible e storielibere.fm. Una giornata interamente dedicata alle possibilità d’informazione, approfondimento culturale e intrattenimento che i podcast regalano ad ascoltatori e fruitori, casalinghi o commuters, realizzata con l’intenzione di testimoniare da un lato l’affinità tra podcast e drammaturgia, e dall’altro la crossmedialità che contraddistingue i podcast come media degli Anni 20 del nuovo millennio.

Gli spettatori in sala potranno ascoltare lo spettacolo esclusivamente in cuffia: un vero e proprio esperimento cross mediale dove saranno le parole, la capacità di narrazione e la potenza della voce di Roberto Saviano le uniche protagoniste dello spettacolo. Con “Le mani sul mondo”, Saviano racconta le vite dei boss della criminalità organizzata e le storie di chi ha provato a contrastarli a costo della propria vita: quella di El Chapo, considerato il narcotrafficante più potente del mondo, di Christian Poveda, fotografo e giornalista franco-spagnolo, assassinato in El Salvador nel 2009 dove aveva girato il documentario “La vida loca” sulle bande locali, e di Giovanni Falcone, ucciso dalla mafia a Capaci nel 1992. Saviano sperimenta così il racconto attraverso il podcast e la sua trasposizione all’interno di un ambiente suggestivo come la platea del Piccolo Teatro Strehler.

Roberto Saviano è autore del bestseller internazionale Gomorra (Mondadori, 2006), ideatore, autore e sceneggiatore dell’omonimo film (Grand Prix du Jury a Cannes nel 2008) e di Gomorra – La serie, distribuita in oltre 150 paesi. Nel 2016 ha pubblicato La paranza dei bambini (Feltrinelli) da cui è stato tratto uno spettacolo teatrale e l’omonimo film premiato con l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al 69° Festival internazionale di Berlino. Dal 2006 vive sotto scorta in seguito alle minacce dei clan che ha denunciato.

Lo spettacolo sonoro Le mani sul mondo è un progetto a cura di Tramedautore e Audible, prodotto da Ludwig – officina di linguaggi contemporanei / mare culturale urbano.

Per assistervi, gli spettatori saranno dotati di cuffie.

Domenica 20 settembre

ore 21.00 | Piccolo Teatro Strehler

LE MANI SUL MONDO

scritto da Roberto Saviano

diretto da Sabrina Tinelli

con Roberto Saviano, Luca Micheli

musica e sound design Luca Micheli

produzione Ludwig – officina di linguaggi contemporanei / mare culturale urbano

un progetto a cura di Tramedautore e Audible

prima nazionale