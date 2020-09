Basiglio (MI) – Scuola a orario ridotto: l’appello del sindaco

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 18 settembre 2020 – “L’ufficio scolastico territoriale di Milano (ex Provveditorato) assegni al più presto i docenti mancanti al nostro Istituto comprensivo. Solo così la dirigente, nell’ambito dell’autonomia prescritta dalle norme vigenti, potrà attivare l’orario definitivo delle lezioni, a beneficio della formazione degli alunni e dell’organizzazione quotidiana delle famiglie”: il sindaco Lidia Reale, informata nella tarda mattinata di oggi della decisione del Consiglio di istituto riunitosi ieri sera e del successivo decreto del dirigente scolastico Samantha Filizola di proseguire con l’orario ridotto fino al 5 ottobre prossimo, rivolge un appello al provveditore Marco Bussetti.

“Mi rendo conto che il momento è molto difficile – prosegue il primo cittadino – e noi come Comune abbiamo investito risorse, eseguito e pianificato interventi strutturali e messo in campo energie per garantire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico, così come l’attivazione di specifici progetti educativi. Chi ha la competenza nella definizione delle graduatorie del personale deve però fare la sua parte”.

Nella sua comunicazione rivolta al personale scolastico, al presidente del Consiglio d’istituto e ai genitori, la dirigente scolastica di Basiglio precisa che “nel rispetto delle misure di prevenzione e di protezione in relazione all’emergenza sanitaria in atto nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro, non è possibile adottare soluzioni tampone, come ad esempio quella di accorpamento delle classi”. Per questo, ha disposto che l’orario ridotto prosegua fino al 5 ottobre per la scuola dell’infanzia (8-13), per la primaria (8.30-12.30) e per la secondaria di primo grado (8-12). “Le presenti disposizioni – scrive la dirigente – decadono nel caso in cui l’UST di Milano provveda ad assegnare alla nostra scuola i docenti richiesti”.

V.A.