Come aggiustare una serranda avvolgibile rotta o bloccata in tre semplici passaggi

Milano, 18 settembre 2020 – Quando si blocca la tapparella è sempre una scocciatura perché si rimane al buio dentro casa e non si riesce a far entrare l’aria fresca per aerare la stanza. In più, non è per niente un bel vedere: una tapparella rotta, anche una sola, dà quella sensazione di incuria e di disagio che non si addice ad una casa bella e funzionale.

In questi casi è sempre meglio rivolgersi ad un’azienda seria e competente che possa risolvere questo contrattempo in pochi minuti, con un lavoro rapido e conveniente, ma se si hanno facoltà in fatto di bricolage si può aggiustare la serranda avvolgibile da soli, con la supervisione di un amico che ci sostenga qualora dovessimo salire su una scala o sopra ad altezze considerevoli. Bisogna sempre far attenzione e non improvvisarsi, dato che gli incidenti domestici sono piuttosto frequenti; tuttavia, con qualche accorgimento e la giusta precauzione si può rimettere a nuovo la persiana in sole tre semplici mosse.

Perché la serranda si blocca frequentemente?

Una delle cause del blocco continuo della serranda manuale è l’usura e il fatto che, tirando troppo la cinghia, si avvolga del tutto e non ci sia verso di riabbassarla correttamente. Questo capita spesso quando si mette troppa energia nell’uso della cinghia, soprattutto di persone che non sono abituate ai meccanismi peculiari della casa, ad esempio nei B&B e nelle soluzioni momentanee. In questi casi è facile aggiustare la tapparella bloccata, basta solamente avere il supporto di un’altra persona: una dovrà mantenere la cinghia mollata e l’altra salirà sulla scala e tirerà delicatamente la tapparella verso il basso, attraverso gli appositi tappini laterali. Con un uso sapiente di gioco-forza e tirando leggermente la cinghia, la serranda si sbloccherà e si abbasserà agevolmente.

In alcuni casi la serranda risulta storta

In questo caso è sempre necessario salire sulla scala ma bisogna anche aprire il cassettone, aiutandosi con un cacciavite. Dopo aver aperto il coperchio, si procede a regolare manualmente le aste su cui scorre la tapparella che dovrebbe poi scorrere senza troppe difficoltà.

Si tratta di un procedimento più complesso rispetto al primo e comporta qualche accorgimento, ma si può tranquillamente effettuare in modo domestico. Diversa è la situazione quando si tratta di dover cambiare la cinghia della tapparella, un’operazione che potrebbe diventare complicata. Questi passaggi sono dedicati agli appassionati di fai da te e bricolage, tuttavia per tutti gli altri ci si può rivolgere ad un’azienda seria e competente come la Riparazione Serrande Milano che offre un pronto servizio disponibile 24 ore. Collegandosi qui https://www.riparazioneserrandemilano.it/ il cliente richiede un preventivo e riceve un sopralluogo in tempistiche rapide.

Cosa fare quando è necessario cambiare la cinghia?

Nel caso in cui la cinghia sia usurata, per riuscire ad alzare e abbassare la serranda è fondamentale sostituirla del tutto: ecco quali sono tutti i passaggi da seguire con attenzione. Prima di tutto è un’operazione da fare a tapparella del tutto abbassata. È necessario svitare la placca che si trova in basso, rimuovere l’avvolgitore e sfilare delicatamente la cinghia; successivamente si sale sulla scala, si apre il coperchio del cassettone e si riavvolge la tapparella in maniera manuale, facendo attenzione e fissandola con un perno (può essere un bastone).

A questo punto si sfilerà la corda usurata dal rullo superiore e si inserirà quella nuova, fissandola con un nodo ben stretto: si continua l’operazione riabbassando la tapparella delicatamente. Infine, è necessario caricare la molla dell’avvolgitore e infilare la cinghia nuova avvitandola con la vite apposita. La serranda è pronta per essere utilizzata nuovamente, basta riposizionare l’avvolgitore e avvitare la sua placca.

La sostituzione della cinghia vecchia e l’installazione di quella nuova sono dei passaggi semplici, nonostante sembrino più complicati da leggere che da fare. Tuttavia, le persone anziane e con poca motilità possono avere qualche difficoltà e per questo è consigliabile rivolgersi ad uno staff professionista come quello di Riparazione Serrande Milano.

L. M.