Lissone. Nuovo Piano della Sosta, da ottobre novità nella sosta a pagamento

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 18 settembre 2020. Un nuovo Piano della sosta che consentirà una maggior rotazione in Centro storico, aprendo a nuove e vantaggiose opportunità di sosta per i residenti.

La Giunta Comunale ha approvato l’accordo con SCT – concessionario della gestione della sosta a pagamento in città – che prevede a partire da ottobre sostanziali modifiche nell’applicazione della sosta a pagamento in città.

La data di definitiva entrata in vigore delle misure verrà resa nota nei prossimi giorni, quando verranno anche fornite tutte le indicazioni operative per i residenti e gli automobilisti.

Entreranno quindi a regime e pienamente funzionanti tutte le strisce blu attualmente presenti sul territorio (anche quelle dove attualmente non era prevista alcuna forma di pagamento) e verranno al contempo attivate importanti facilitazioni per i residenti che potranno usufruire di ore di sosta gratuite.

La città sarà suddivisa in due zone: quella più centrale “rossa” e l’anello limitrofo al Centro storico “giallo”, facilmente identificabili in quanto riportati sui cartelli che identificano la sosta a pagamento.

La soluzione a cui Comune e SCT sono giunti supera alcune problematiche emerse a seguito del primo Contratto di concessione del 29 giugno 2019.

Le modifiche saranno inizialmente valide per un periodo di 12 mesi a decorrere dall’entrata in vigore, scaduto il quale SCT e il Comune valuteranno l’andamento del Contratto di concessione.

“Quello che andiamo a mettere in atto è un piano che affronta la regolamentazione della sosta nelle zone più centrali della città, puntando sul vantaggio logistico di assicurare turnazione sulle strisce blu – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – E’ stato necessario, nel corso di questi mesi, approfondire tutti gli aspetti legati a questa nuova proposta, anche attraverso il confronto ed il dialogo con i residenti, le associazioni di categoria, le imprese del territorio. L’attuale formula va nella direzione di offrire ai residenti della aree regolamentate dalla sosta a pagamento condizioni per la sosta particolarmente agevolate, venendo incontro a quelle che erano state le richieste pervenute dalla cittadinanza”.

“Con l’introduzione del nuovo Piano di sosta, pur con le modifiche apportate, rimangono inalterate le finalità che si erano individuate – prosegue il Sindaco – in particolare consentire la più ampia fruizione degli spazi di sosta nel centro cittadino, aumentando le opportunità di sosta per tutti coloro che svolgono attività professionali o commerciali, garantendo al contempo una opportunità di sosta ai residenti, distinguendo tra coloro che sono titolari di box e coloro che non lo sono”.

“E’ un piano che contiene soluzioni per migliorare la mobilità nel Centro storico, coerente con la strategia per la mobilità sostenibile che stiamo realizzando sul territorio – aggiunge Ferdinando Longobardo, comandante della Polizia Locale di Lissone – Questo anche al fine di incrementare il contrasto alla sosta non regolamentare, considerato che il nuovo sistema determinerà una maggiore vigilanza degli ausiliari di Sosta”.

IL NUOVO PIANO DI SOSTA – NUOVA REGOLAMENTAZIONE

RESIDENTI ZONA ROSSA

I residenti in Zona Rossa proprietari di box avranno diritto, per ciascun giorno, ad un’ora gratuita in Zona Rossa e, sempre nella medesima giornata, a 4 ore gratuite in Zona Gialla.

I residenti in Zona Rossa, non proprietari di box, avranno diritto, per ciascun giorno, a 4 ore gratuite in Zona Rossa (o Gialla) e, sempre nella medesima giornata, a 4 ore con tariffa agevolata in Zona Rossa (0,50 euro / h) o in Zona Gialla (0,30 euro / h).

Per usufruire della sosta gratuita continuativa di 4 ore, sarà sufficiente inserire la targa del veicolo di proprietà in uno dei parcometri del territorio; automaticamente, verrà rilasciato un ticket a titolo gratuito che consentirà la sosta per le 4 ore consecutive.

La “App Sosta +” è l’unico mezzo per poter godere delle 4 ore di sosta gratuita non consecutive.

RESIDENTI IN ZONA GIALLA

I residenti in Zona Gialla proprietari di box avranno diritto per ciascun giorno a 4 ore gratuite in Zona Gialla.

I residenti in Zona Gialla non proprietari di box avranno diritto per ogni giorno a 4 ore gratuite in Zona Gialla nonché, sempre nella medesima giornata, ad altre 4 ore con tariffa agevolata in Zona Gialla (0,30 euro / h).

Per usufruire della sosta gratuita continuativa di 4 ore, sarà sufficiente inserire la targa del veicolo di proprietà in uno dei parcometri del territorio; automaticamente, verrà rilasciato un ticket a titolo gratuito che consentirà la sosta per le 4 ore consecutive.

La “App Sosta +” è l’unico mezzo per poter godere delle 4 ore di sosta gratuita non consecutive.

ATTIVITA’ COMMERCIALI

Le attività commerciali con sede nelle zone Rossa e Gialla avranno titolo ciascun giorno a 4 ore gratuite in Zona Gialla.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA LORETO

Via Loreto rimarrà interamente ricompresa, quanto a regole di tariffazione, in Zona Rossa.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA ZONA CHIESA PREPOSITURALE

Nelle aree di proprietà della parrocchia dei SS Pietro e Paolo situate in Piazza Giovanni XXIII, 38 stalli (10 in Zona Rossa e 28 in Zona Gialla) verranno completamente esonerati dall’applicazione di tariffe di sosta e pertanto resteranno gratuite, con disco orario.

In Piazza Fumagalli saranno mantenuti gli orari attualmente praticati, e quindi dalle 9.45 alle 17.45

REGOLAMENTAZIONE SOSTA PIAZZA LEGA LOMBARDA

In Piazza Lega Lombarda 18 stalli verranno assoggettati alle regole di tariffazione della Zona Gialla

REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO VIA DON MINZONI

Il Parcheggio interrato di via don Minzoni verrà gestito tramite l’impiego di parcometri anziché attraverso l’impiego di sistemi a barriera, con tariffazione in Zona Gialla.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA AREA STAZIONE

In Piazzale Padania, nei pressi della Stazione Ferroviaria, verranno creati 45 stalli a pagamento con Tariffazione analoga a quella attualmente in vigore in Zona stazione. Il nuovo parcheggio della Stazione con 230 stalli rimarrà gratuito.

REGOLAMENTAZIONE SOSTA MESE DI DICEMBRE

Nelle domeniche di dicembre, in zona Gialla non si darà luogo all’applicazione di tariffe di sosta; al contrario, nelle medesime giornate, in Zona Rossa verrà mantenuto l’orario ordinario con la relativa sosta a pagamento.

ONERI ECONOMICI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Lissone sosterrà gli oneri per la realizzazione da parte del Concessionario (dalla progettazione esecutiva alla costruzione) del parcheggio situato all’interno del Bosco Urbano, pari ad un controvalore economico di circa 345mila euro (più Iva) spalmato su dieci anni.

Il Comune di Lissone, sempre a titolo di contribuzione, rimborserà le ore di sosta non corrisposte dai residenti. Il Comune verserà, per ciascuna ora di sosta gratuita usufruita dai residenti, una somma pari a 0,90 euro (o di 0,60 euro se la sosta è avvenuta in Zona Gialla).

