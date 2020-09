Vigilia di Coppa Italia per Milano: domani sfida a Vibo Valentia

La formazione di coach Piazza impegnata nella seconda giornata a gironi degli ottavi della coppa tricolore.

IN SINTESI: L’Allianz Powervolley Milano torna in campo domani sera (h 18.00) per la seconda giornata del girone A degli ottavi di finale di Coppa Italia: avversari di turno saranno i padroni di casa di Vibo Valentia. Dopo il successo contro Verona, Milano vuole ipotecare il passaggio del turno con una vittoria in Calabria. Sestetto base per la squadra di coach Piazza, che punterà sui suoi attaccanti di palla alta e sul fondamentale del muro. Il confronto però mette di fronte una squadra rinnovata e temibile come Vibo. «Si tratta di una squadra che ha fatto passi avanti in termini di qualità, con un allenatore che riesce ad ottenere il meglio da tutti i suoi giocatori – analizza lo schiacciatore canadese Maar –. Non è mai facile andare a Vibo e tornare con una vittoria, ma questo è il nostro obiettivo».

MILANO – Ritorno in campo per l’Allianz Powervolley Milano in vista della seconda giornata valida per il girone A degli ottavi di finale della Del Monte® Coppa Italia. La formazione di coach Piazza sarà impegnata domani sera alle ore 18:00 sul campo dei padroni di casa della Tonno Calippo Calabria Vibo Valentia. Dopo il successo nella gara d’esordio contro Verona di domenica scorsa il team meneghino cerca il bis per rinforzare le proprie chances per il passaggio del turno.

Prima trasferta della stagione per Milano che è partita questa mattina in aereo verso la Calabria dove domani sera tornerà in campo per il secondo appuntamento ufficiale in calendario. Avversario di turno sarà Vibo Valentia che, dopo la sconfitta per 3-0 contro Monza, cercherà di ben figurare nella prima gara casalinga, seppur a porte chiuse. Stesso obiettivo dell’Allianz Powervolley che, dopo aver vinto e convinto contro Verona, vuole proseguire sulla scia della vittoria ed ipotecare la qualificazione ai quarti di finale. Un successo contro i calabresi, infatti, permetterebbe ai meneghini di essere quasi sicuri della qualificazione, ponendo la squadra in una posizione di sicurezza. Non cambierà molto in campo coach Piazza che riproporrà il sestetto titolare, puntando sui suoi attaccanti di palla alta (Maar, Ishikawa e Patry) e sulla forza della squadra nel fondamentale del muro, capace di contare su due grandi interpreti del ruolo come Piano e Kozamernik. Non dovranno abbassare tuttavia la guardia Sbertoli e compagni, perché i padroni di casa, guidati in panchina da coach Baldovin, sono una formazione temibile, che tanto hanno cambiato in fase di volley mercato aggiungendo qualità ed esperienza con Saitta in palleggio e Rossard in posto 4.

«Credo che Vibo sia una squadra che ha fatto passi avanti in termini di qualità, una squadra con un allenatore che riesce ad ottenere il meglio da tutti i suoi giocatori – analizza lo schiacciatore canadese Maar –. Non è mai facile andare a Vibo e tornare con una vittoria, ma questo è il nostro obiettivo. Ci siamo preparati con buona intensità questa settimana per la sfida di Vibo, la squadra è completa e pronta a dare il meglio per vincere».

STATISTICHE

Il match Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 8 tra le due società: 5 vittorie per Milano, 2 per Vibo.

EX

Marco Rizzo a Milano nel 2014/2015.

DIRETTA TV

Il match Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 18.00.

PROBABILI FORMAZIONI

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Saitta – Drame Neto, Chinenyez – Cester, Rossard – De Falco, Rizzo (L). All. Baldovin.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa – Maar, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Cappello – Tanasi. Terzo arbitro: Notara

Impianto: PalaMaiata di Vibo Valentia.