Milano. Domani si riunirà il Consiglio metropolitano

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Approvazione verbali di adunanze consiliari;

3. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell’art.194 del D.Lgs. 267/2000 in materia di Codice della Strada;

4. Ratifica della variazione d’urgenza approvata con decreto sindacale R.G. n.108/2020 del 28 luglio 2020;

5. Ratifica della variazione d’urgenza approvata con decreto sindacale R.G. n.118/2020 del 31 luglio 2020;

6. Seconda variazione alla Sezione Operativa del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2020-2022;

7. Modifiche al “Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città metropolitana di Milano presso organismi partecipati”;

8. Approvazione del Regolamento delle attività connesse all’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla Legge n.264/1991 e delle attività della Commissione d’esame;

9. Approvazione dell’adesione della Città metropolitana di Milano al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte) in qualità di “Ente consorziato ordinario”.