BAREGGIO – I SOLDI IN PIU’ PER I SERVIZI SCOLASTICI? LI METTE IL COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 23 settembre 2020 – L’Amministrazione guidata da Linda Colombo tutela le famiglie bareggesi. A causa dei protocolli di sicurezza anti-Covid lievitano i costi per i servizi della mensa, del pre-post scuola e del trasporto, ma per i cittadini le tariffe non cambiano. La Giunta ha infatti deciso di non far ricadere gli aumenti sull’utenza, andando a coprire le spese aggiuntive con fondi comunali.

Per quanto riguarda la mensa, l’applicazione delle misure igienico-sanitarie necessarie a garantire la sicurezza comporta un aumento del costo del servizio fino al 31 ottobre pari a 48.495 euro tra modalità di somministrazione dei pasti e sanificazione dei locali. Per il servizio scuolabus, l’incremento previsto è di 600 euro mensili per la sanificazione (2.400 euro fino a dicembre), mentre per il pre-post scuola, tra personale aggiuntivo da impiegare e disinfezione delle aule, è ancora in fase di quantificazione. “Nel caso fosse necessario proseguire anche nei prossimi mesi nell’erogazione dei servizi con le modalità attuali, provvederemo a stanziare ulteriori fondi per garantire la copertura dei costi aggiuntivi – ha spiegato il sindaco Linda Colombo -. Da parte nostra vuole essere un segnale di vicinanza alle famiglie bareggesi, già duramente colpite dall’emergenza Covid dal punto di vista economico ed emotivo”.