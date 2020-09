Buccinasco, si torna a teatro!

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 settembre 2020 -Con lo spettacolo “Appuntamento in nero” della Compagnia Teatrale “Gli Adulti”,

Buccinasco (23 settembre 2020) – Quattro pensionati al bar. Le loro manie, le loro paure. Ogni

mattina leggono sul giornale fatti di sangue, felici di non esserne coinvolti, perché la morte, a una

certa età, comincia a far paura! Si appassionano così tanto delle storie di cronaca nera finché un

giorno… Con lo spettacolo “Appuntamento in nero” della Compagnia Teatrale “Gli Adulti” (regia

di Mario Pozzoli) riprende la Stagione teatrale del Comune di Buccinasco, interrotta a fine

febbraio a causa dell’emergenza sanitaria.

Si torna a teatro, all’Auditorium Fagnana di via Tizano 7, sabato 26 settembre alle ore 21

(ingresso 5 euro), con replica domenica 1 novembre alle ore 16.

Si raccomanda di arrivare per tempo, i posti sono limitati nel rispetto delle disposizioni anti Covid.

“Abbiamo fortemente voluto riprendere la stagione teatrale – dichiara il vice sindaco David Arboit,

assessore alla Cultura – perché riteniamo le proposte culturali delle nostre associazioni di grande

qualità: abbiamo dovuto privarcene la scorsa primavera, ora vogliamo ricominciare la ricca

stagione culturale del nostro Comune, in tutta sicurezza. Proponiamo quattro spettacoli già in

programma ma non eseguiti e siamo già al lavoro per le nuove proposte per il prossimo anno.

Dopo un periodo di grandi preoccupazioni e sofferenze, purtroppo non ancora terminato, nutrirci

di cultura, spensieratezza, risate e riflessioni non potrà che arricchirci e aiutarci a tornare alla

normalità, sempre nel rispetto delle regole che tutti conosciamo, distanze, mascherina, igiene

delle mani”.

Gli altri spettacoli della Rassegna:

Sabato 31 ottobre – ore 21 (ingresso 5 euro)

Artènergia

La presente assenza

Regia di Giulia Bacchetta – drammaturgia di Barbara Massa

Una storia semplice, che parla di un padre e di una figlia. Tra presenze che latitano e assenze che

ingombrano, il racconto del tortuoso percorso che talvolta deve compiere l’amore per arrivare a

segno.

Sabato 7 novembre – ore 21 (ingresso 5 euro)

Artènergia

Eat me. Il coraggio di essere nessuno

Produzione FE Fabbrica Esperienza

Indagine spietata sul mondo dello spettacolo e le sue contraddizioni. Un giovane attore si

confronta e scontra con la pervasiva logica del successo, nuovo oppio dei popoli, dove tutti pare

siano pronti a vendere pezzi di sé, pur di trovare un proprio posto sul gradino più alto del

palcoscenico.

Regia di Alessandro Zatta con Irina Casali

Sabato 21 novembre – ore 21 (ingresso 5 euro)

Accademia dei Poeti Erranti in collaborazione con la Compagnia “Oltre Spettacoli”

Oltre l’orizzonte

Spettacolo musicale tratto dal film d’animazione “Oceania”

In principio c’era solo l’oceano, finché un giorno, l’oscurità cominciò a diffondersi… L’Oceano

sceglie una giovane ragazza che, con coraggio e determinazione, intraprenderà un lungo e

pericoloso viaggio per salvare la sua amata terra dalla distruzione.